Aktorka MCU ma wielkie marzenie. "Nigdy nie widziałam kobiety reżyserującej Jamesa Bonda"

fot. Marvel

Widzieliśmy ją na ekranie, a teraz przyszedł czas, by stanęła za kamerą. Zoe Saldana chce spróbować swoich sił jako reżyserka, a najbardziej fascynują ją filmy akcji. Aktorka przyznała to podczas rozmowy z Cameronem Baileyem, dyrektorem Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto (TIFF). Odniosła się do konkretnego gatunku filmowego, wymieniając również liczne przykłady ze współczesnej popkultury.

Bez litości Gorączka Michael Mann - Nigdy nie widziałam kobiety reżyserującej Jamesa Bonda. Lubię. Oglądam seriale kryminalne, więc może w przyszłości. Zawsze przyciągał mnie motyw napadu.to film, który oglądam przynajmniej raz w roku i analizuję go oraz sposób, w jakito wszystko połączył, jak wszyscy zagrali. Więc, chciałabym zacząć od czegoś w stylu akcji z napadem.

Saldana nie chce jednak szufladkować się w jednym gatunku. Ze śmiałością stwierdziła, że w przyszłości może również podjąć się innych projektów, choćby adaptacji twórczości Jane Austen.

fot. IMDb

Zoe Saldana pojawiła się na tegorocznym TIFF, ponieważ został tam pokazany jej najnowszy film, Emilia Perez. Przypomnijmy, że według jurorów festiwalu w Cannes mamy tutaj najlepsze role kobiece 2024 roku. Aktorce na ekranie towarzyszy m.in. Selena Gomez.