Zorro - będzie nowy serial. Gwiazda Różowych lat 70-tych w głównej roli

fot. Netflix // materiały prasowe

Jak donosi The Hollywood Reporter Disney szykuje nowy serial aktorski Zorro. Główną rolę ma zagrać Wilmer Valderrama, którego doskonale znamy z serialu komediowego Różowe lata siedemdziesiąte.

Producentem wykonawczym ma być Gary Marsh, były szef działu Disney Branded Television, który nadzoruje tworzenie treści dla telewizji Disneya oraz platform streamingowej. Na tę chwilę nie wiadomo, gdzie serial Zorro ma trafić. W ekipie producentów jest też John Gertz z ramienia Zorro Productions, do którego należą prawa do postaci. On był również producentem dwóch filmów kinowych Maska Zorro oraz Legenda Zorro. Na razie nie wiadomo, kto napisze scenariusz, ani kto stanie za kamerą.

Ayo Davis, nowa szefowa Disney Branded Television zapowiada, że będzie to serial kostiumowy osadzony w Pueblo de Los Angeles, którego historia będzie opowiadana we współczesnym stylu telenoweli.

- Oznacza to, że w bogaty sposób współcześnie rozpisane postacie i ich relacje będą wiązały się z akcją, dramatem, suspensem i humorem oryginalnych, ikonicznych już przygód Zorro.

Fot. FOX

Wilmer Valderrama jest kolejnym z wielu aktorów, którzy w historii kina i telewizji grali Zorro. Poprzednio byli to m.in. Antonio Banderas, Douglas Fairbanks, Robert Livingston oraz Guy Williams. Przez wiele lat słyszeliśmy o różnych projektach o Zorro na czele z futurystycznym science fiction, ale poza dwoma kinowymi filmami nic nie powstało.

- Dorastając Zorro był jedyną postacią, która wywołała u mnie jako Latynosa uczucie, że mogę być bohaterem. Jako dorosły człowiek i osoba opowiadająca historię czuję odpowiedzialność, by doprowadzić do realizacji takich właśnie opowieści - mówi Valderrama.

W ostatnim czasie Wilmer Valderrama gra w serialu Agenci NCIS.

