Zotac zapakował do plecaka komputer do grania w wirtualnej rzeczywistości

fot. Zotac

Żeby nie było nieporozumień – cały komputer jest tu plecakiem, więc nie ma żadnej dodatkowej przestrzeni do pakowania przekąsek lub portfela, choć Zotac wspomina, że jest w nim trochę miejsca na rozszerzenia, które wydają się być ograniczone do kości pamięci czy dysków na dane. I choć idea takiego plecaka jest jednocześnie zabawna i ciekawa, to jest to komputer przeznaczony do zastosowań profesjonalnych, np. dla twórców programów VR czy też salonów gdzie można doświadczyć wirtualnej rzeczywistości. I tylko szkoda, że nie było takich komputerów, gdy jeździło się na LAN party z własnym komputerem w kremowej obudowie typu tower... Nic oczywiście nie stoi też na przeszkodzie, żeby go sobie kupić do użytku domowego.

Bezprzewodowy plecak VR jest wyposażony w procesor Intel Core i7-11800H, 16 GB pamięci RAM DDR4 i dysk SSD M.2 NVMe o pojemności 512 GB. Z tyłu plecaka kryją się pod klapkami sloty pozwalające wymienić pamięć i dysk SSD oraz dołożyć jeszcze jeden dysk na dane. Wewnątrz jest także karta graficzna Nvidia RTX A4500 klasy profesjonalnej, zaprojektowana z myślą o twórcach VR.

fot. Zotac

Na oficjalnej stronie Zotac VR GO 4.0 można przeczytać: „Dzięki nowemu urządzeniu VR GO 4.0 tworzenie jest częścią zabawy. Bez plątaniny kabli, wyposaż się i załóż najnowszy zestaw słuchawkowy PC do wirtualnej rzeczywistości, rzeczywistości rozszerzonej lub rzeczywistości mieszanej* (VR/AR/MR), aby tworzyć z niezrównanym poczuciem głębi i bliskości, symulować wirtualne szkolenia w miejscu pracy, wizualizować i współdziałać w świetnie oddanych przestrzeniach architektonicznych, na nowo wyobrazić sobie doświadczenia związane z lokalizacją w sztuce i rozrywce oraz wiele więcej dzięki wiodącemu w branży komputerowi do noszenia.” A także: „Załóż komputer w plecaku i doświadczaj VR i Metaverse w sposób, w jaki powinno się tego doświadczać. Za darmo. Ciesz się nieograniczoną wolnością w grach, filmach, szkoleniach, edukacji, a nawet przygodach z niewyobrażalnych miejsc.”

Dane techniczne Zotac VR GO 4.0:

Procesor Intel Core i7 8-rdzeniowy/16-wątkowy

NVIDIA RTX A4500 16GB GDDR6

16 GB pamięci DDR4, dysk SSD 512 GB M.2, preinstalowany system Windows 11 Pro

Możliwość rozbudowy pamięci masowej i pamięci

Górne i boczne porty wejścia/wyjścia

Inteligentna konstrukcja termiczna

Wyściełane plecy i paski, materiały odporne na pot

Oświetlenie SPECTRA 2.0 RGB

Czas gry do 50 minut

Nie jest jeszcze znana oficjalna cena, ale biorąc pod uwagę specyfikację, będzie to zapewne około 10 000 – 12 000 złotych. Również data premiery VR GO 4.0 nie jest jeszcze znana.