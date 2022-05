Zbox PI336 Pico to nowy mikrokomputer od firmy Zotac

fot. Zotac

Komputery typu small form factor są przydatne dla osób dysponujących niewielką przestrzenią roboczą lub chcących mieć coś, co nie jest tak duże i głośne jak normalnej wielkości komputer typu tower. Na targach Computex 2022 firma Zotac zaprezentowała swój pierwszy komputer SFF zdolny do pracy z systemem Windows 11. Zbox PI336 Pico to komputer typu small form factor (SFF) o rozmiarach zewnętrznego dysku twardego lub powerbanku (115 mm x 76 mm x 20,7 mm).

W niewielkiej obudowie Zbox PI336 Pico znajduje się dwurdzeniowy procesor Intel Celeron N6211 1,2 GHz (3,0 GHz ze zwiększoną częstotliwością taktowania) z grafiką UHD, 4 GB pamięci RAM LPDDR4x oraz 128 GB pamięci masowej. Opcje łączności obejmują Wi-Fi 6E, Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.2, dwa porty USB 3.1 Gen2, jeden port Type-C, gniazdo słuchawkowe/mikrofonowe oraz czytnik kart Micro SDHC. Ma też złącza wideo HDMI 2.0 i DisplayPort 1.4 o rozdzielczości do 2160p oraz obsługuje konfiguracje dwumonitorowe. PI336 Pico jest dostarczany z preinstalowanym systemem Windows 11 Pro oraz kluczykiem USB umożliwiającym przywrócenie systemu do stanu fabrycznego lub poprzedniego.

fot. Zotac

Z pewnością nie zastąpi on komputera do wymagających mocy obliczeniowej, ani komputera do gier, ale może być przydatny w podróży. W zestawie znajduje się również uchwyt montażowy, jeśli chcesz powiesić go na ścianie lub umieścić za monitorem/telewizorem, dzięki czemu może pełnić rolę dyskretnego komputera multimedialnego w salonie. Tym bardziej, że jest chłodzony pasywnie, więc nie będzie przeszkadzał szumem. W zestawie znajduje się też zasilacz wtykany bezpośrednio do gniazdka i dodatkowo przejściówki do gniazdek stosowanych w USA i UK oraz Europie, co czyni go idealnym minikomputerem podróżnym.

fot. Zotac

Firma Zotac nie ujawniła jeszcze ceny urządzenia. Poprzedni komputer SFF z linii Pico – Zbox PI335 z systemem Windows 10 – jest dostępny za ok. 900 zł. PI336 jest unowocześniony, a niedobór chipów spowodował wzrost cen, więc ten model może kosztować nieco więcej. Firma Zotac nie ujawniła jeszcze daty premiery nowego sprzętu.

