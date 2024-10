Zwiastun Apocalypse Z. Epidemia zombie w hiszpańskim wydaniu

fot. zrzut ekranu ze zwiastuna

Apocalypse Z to nowy film w reżyserii Carlesa Torrensa, jednocześnie będący adaptacją powieści autora Manela Loureiro o tym samym tytule. Pisarz pomagał w pisaniu scenariusza do nadchodzącej produkcji Prime Video. Napisał go wspólnie z Ángelem Agudo.

Historia opowiada o hiszpańskim prawniku, który chroni się przed tajemniczym wirusem, który wywołuje u ludzi agresywne zachowanie podobne do wścieklizny. Wkrótce cała planeta jest zagrożona jego rozsianiem po globie. Bohater zostaje jednak zmuszony do wyjścia z ukrycia, a po drodze spotka nietypowych, ale potrzebnych towarzyszy podróży. Jednym z nich od samego początku będzie jego kot.

W sieci pojawił się pierwszy zwiastun hiszpańskiego filmu o zombie. Możecie go obejrzeć poniżej.

Apocalypse Z - zwiastun filmu

Apocalypse Z - obsada i data premiery

W obsadzie znajduje się: Berta Vázquez, Iria del Río, Francisco Ortiz, Jesús Lloveras, Sergio Crespo, Ali Boulabiar i inni.

Apocalypse Z - premiera w Prime Video 31 października 2024 roku.