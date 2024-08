Zwiastun pierwszego anglojęzycznego filmu Pedro Almodóvara! Dwa sposoby pisania o świecie

fot. zrzut ekranu ze zwiastuna

Reklama

Pedro Almodóvar to jeden z najsłynniejszych i najlepszych hiszpańskich reżyserów w historii. Wiele lat trzeba było czekać na jego anglojęzyczny debiut, ale właśnie się go doczekaliśmy. The Room Next Door z Julianne Moore i Tildą Swinton w rolach głównych zadebiutuje w tym miesiącu na festiwalu filmowym w Wenecji. Później uroczysta premiera odbędzie się w USA podczas New York Film Festival.

W sieci zadebiutował pierwszy zwiastun nowego filmu sławnego reżysera. Film opowiada o bezkresnych okrucieństwach wojny i dwóch różnych sposobach, na jakie autorki podchodzą do pisania na temat rzeczywistości, śmierci, przyjaźni i o miłosnych uciechach, jako najbliższe sojuszniczki w walce z horrorami.

The Room Next Door - opis fabuły

Julianne Moore wciela się w postać Ingrid - pisarki, która ma na swoim koncie kilka bestsellerów. Odnawia znajomość ze swoją przyjaciółką Marthą, którą zagra Tilda Swinton. Marta jest reporterką wojenną. Obie kobiety zaczynają wspominać przeszłość, ale prośba Marthy przetestuje ich nowo zacieśnioną więź.

W obsadzie znajduje się również John Turturro, Alessandro Nivola oraz Juan Diego Botto.