Zwiastun Predator: Badlands jak z kasety VHS. Reżyser nie kryje zachwytu!

Na portalu społecznościowym X pojawiła się fanowska przeróbka zwiastuna widowiska Predator: Badlands. Trailer został utrzymany w klimacie dawnych lat - epoki VHS i kina lat 80. - z narratorem o charakterystycznym, głębokim głosie.
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  zwiastun 
Predator: Strefa zagrożenia
Predator: Strefa zagrożenia fot. materiały prasowe
Franczyza Predator powstała w latach 80., gdy Arnold Schwarzenegger skopał tyłek kosmicznemu łowcy. Na portalu społecznościowym X producent filmowy i aktor Wilson Cleveland stworzył przeróbkę zwiastuna nowej odsłony serii Predator: Badlands i utrzymał ją w klimacie zapowiedzi z dawnej epoki. Reżyser nowego filmu science fiction jest zachwycony i podzielił się tą pracą na swoim profilu w serwisie X.

Predator: Badlands w klimacie lat 80.

Zobaczcie i oceńcie przeróbkę zwiastuna:

Predator: Badlands - opis fabuły

Historia filmu przenosi widzów w daleką przyszłość, na odległą planetę, gdzie młody Predator (Dimitrius Schuster-Koloamatangi) – wyrzutek ze swojego klanu – zawiera niespodziewany sojusz z Thią (Elle Fanning). Wspólnie wyruszają na niebezpieczną wyprawę, by odnaleźć swojego ostatecznego przeciwnika. 

Predator; Strefa zagrożenia - plakat widowiska

Predator; Strefa zagrożenia - plakat widowiska
materiały prasowe
Zobacz także: Międzynarodowy zwiastun nowego Predatora

Przypomnijmy, że Predator: Badlands to pierwsza odsłona serii, w której nie zobaczymy ludzi. Głównym bohaterem po raz pierwszy jest kosmiczny łowca, a towarzyszy mu androidka firmy Weyland-Yutani znanej z serii Obcy.

Predator: Badlands  - premiera w kinach odbędzie się 7 listopada 2025 roku.

Źródło: Portal społecznościowy X

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  zwiastun 
Predator: Strefa zagrożenia
