Spin-off Legendy Vox Machiny w drodze! Zwiastun The Mighty Nein
Prime Video udostępniło zwiastun nadchodzącego spin-offu Legendy Vox Machiny, zatytułowanego The Mighty Nein. Będzie on osadzony w tym samym świecie, jednak na innym kontynencie. Powrócą także aktorzy z obsady głosowej!
Do sieci trafił zwiastun serialu animowanego dla dorosłych The Mighty Nein. To kolejna produkcja oparta na pierwszej kampanii Dungeons & Dragons z serialu internetowego Critical Role i zarazem spin-off Legendy Vox Machiny - wysoko ocenianej animacji z tego uniwersum, która została zaplanowana na 5 sezonów.
The Mighty Nein - zwiastun
Legenda Vox Machiny zakończy się na 5. sezonie. Nowy spin-off w drodze!
The Mighty Nein - fabuła, obsada, data premiery
Fabuła śledzi losy grupy przestępców i outsiderów, którzy jako jedyni mogą zapobiec pogrążeniu się królestwa w chaosie, gdy tajemniczy artefakt zdolny do zmieniania rzeczywistości wpada w niepowołane ręce.
Postaciom w wersji oryginalnej głosu użyczyli: Ming-Na Wen (Dairon), Anika Noni Rose (Marion), Alan Cumming (Gustav Fletching), Tim McGraw (Vandran), Mark Strong (Trent Ikithon), Auli’i Cravalho (Toya), Talisen Jaffe (Molly), Liam O’Brien (Caleb), Marisha Ray (Beau), Laura Bailey (Jester), Travis Willingham (Fjord) oraz Sam Riegel (Nott the Brave).
Premiera serialu animowanego The Mighty Nein na Amazon Prime Video odbędzie się 19 listopada.
Źródło: primevideo
