Zwiastun 2. części animowanego Watchmen. Rorschach i spółka powracają

fot. zrzut ekranu ze zwiastuna

Watchmen: Chapter I i Watchmen Chapter II to filmy, które adaptują słynny komiks sprzed lat. Pierwsza część animowanego projektu została przyjęta bardzo ciepło przez krytyków i publiczność. Obecnie ma na swoim koncie 92% pozytywnych opinii od krytyków i 82% od widzów. To kolejna adaptacja znanego dzieła, które szczególnie wypromował Zack Snyder przy okazji aktorskiej wersji. Później powstał też serial, ale on był raczej kontynuacją komiksu, a nie jego bezpośrednią adaptacją lub kontynuacją filmu aktorskiego.

W sieci zadebiutował zwiastun Watchmen Chapter II. Oto dalszy ciąg historii wyjętych spod prawa superbohaterów. Wiemy też, jak będą się prezentować okładki Blu-ray oraz 4K. Znajdziecie je w galerii poniżej.

Watchmen Chapter II

Watchmen Chapter II - obsada, fabuła, data premiery

W obsadzie Watchmen Chapter II znaleźli się Matthew Rhys (Nocna Sowa), Katee Sackhoff (Jedwabna Zjawa), Titus Welliver (Rorschach), Troy Baker (Ozymandiasz), Michael Cerveris (Dr. Manhattan), and Rick D. Wasserman (Komediant).

Wyjęcia spod prawa superbohaterowie zmagają się z trudami swojego życia osobistego jednocześnie walcząc z czasem i próbując rozwiązać zagadkę, która łączy się z nieuchronnym konfliktem nuklearnym pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Rosją.

IGN potwierdziło, że film zadebiutuje w wersji cyfrowej 26 listopada, a 4 grudnia zostanie wydany w jakości 4K Ultra HD i na Blu-rayu.