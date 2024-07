Zwiastuny do obejrzenia w ten weekend - 21 tytułów z trailerami. Terminator Zero, Diuna: Proroctwo i Obcy: Romulus

fot. Netflix

Zwiastuny pojawiają się często w ciągu tygodnia. Są to zapowiedzi filmów, seriali, a okazjonalnie też komiksów i książek. Mając świadomość, że przy natłoku newsów można coś przeoczyć, na weekend przygotowujemy Wam zbiór wszystkich trailerów opublikowanych w minionym tygodniu.

Są w tym także zapowiedzi kolejnych odcinków obecnie emitowanych seriali, które nie zawsze doczekają się osobnego newsa. Dzięki temu zbiorowi możecie na spokojnie w wolnej chwili w weekend prześledzić zwiastuny, by być na bieżąco.

Nowe zwiastuny filmów, seriali i gier.

SERIALE - zwiastuny

Superman i Lois (finały sezon)

W sieci pojawiło się wideo zapowiadające, że 27 lipca podczas San Diego Comic-Con 2024 zadebiutuje pełny zwiastun finałowego sezonu Superman i Lois. Widzimy tutaj kilka scen, w tym Lexa Luthora cieszącego się ze śmierci Człowieka ze Stali.

Diuna: Proroctwo

Diuna: Proroctwo to serial HBO Originals tworzony dla platformy Max, który jest inspirowany książką Zgromadzenie żeńskie z Diuny autorstwa Briana Herberta oraz Kevina J. Andersona. W końcu postanowiono odkryć karty i pokazać nowy zwiastun wysokobudżetowej produkcji.

Citadel: Diana

Citadel: Diana (wcześniej znany jako Citadel: Italy) to pierwszy oficjalny spin-off serialu Citadel z 2023 roku stworzonego przez braci Russo (Avengers: Endgame), który jest uznawany za jeden z najdroższych w historii. Twórcy pierwowzoru są tutaj tylko producentami, a za sterami jest kompletnie inna ekipa kreatywna. Zabiera widzów do Włoch.

Terminator Zero

Terminator Zero to nowy serial anime Netflixa i oficjalna produkcja stworzona w ramach uniwersum Terminatora. Za jej sterami stoi Mattson Tomlin (Batman Matta Reevesa oraz Batman 2), czyli pełni on rolę showrunnera oraz twórcy. Za reżyserię odpowiada Masashi Kudo. Wśród producentów są osoby odpowiedzialne za kinowe filmy uniwersum: David Ellison, Dana Goldberg i Don Granger. Za wizualny styl serialu odpowiada Production IG, znane z Ghost in the Shell.