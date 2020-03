Zwiastuny do obejrzenia w ten weekend – 27 tytułów z trailerami

Zwiastuny pojawiają się często w ciągu tygodnia. Są to zapowiedzi filmów, seriali, a okazjonalnie też komiksów i książek. Mając świadomość, że przy natłoku newsów można coś przeoczyć na weekend przygotowujemy Wam zbiór wszystkich trailerów opublikowanych w minionym tygodniu.

Są w tym także zapowiedzi kolejnych odcinków obecnie emitowanych seriali, które nie zawsze doczekają się osobnego newsa. Dzięki temu zbiorowi możecie na spokojnie w wolnej chwili w weekend prześledzić zwiastuny, by być na bieżąco.

Nowe zwiastuny filmów, seriali i gier

SERIALE

Tymczasem nadchodzi finał 3. sezonu Black Lightning! The Book of War: Chapter Three: Liberation pojawi się już 9 marca. Zobaczymy ostateczny pojedynek między tytułowym bohaterem a nikczemnym Gravediggerem.

Pierwszy zwiastun 3. sezonu produkcji - czego możemy się spodziewać?

Mark Ruffalo I know this much is true to rodzinna saga przedstawiająca dwie równolegle historie życia identycznych braci bliźniaków (w tej podwójnej roli).

Zwiastun 4 części serialu Netflixa.