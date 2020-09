Zwiastuny do obejrzenia w ten weekend – 28 tytułów z trailerami

fot. materiały prasowe

Zwiastuny pojawiają się często w ciągu tygodnia. Są to zapowiedzi filmów, seriali, a okazjonalnie też komiksów i książek. Mając świadomość, że przy natłoku newsów można coś przeoczyć na weekend przygotowujemy Wam zbiór wszystkich trailerów opublikowanych w minionym tygodniu.

Są w tym także zapowiedzi kolejnych odcinków obecnie emitowanych seriali, które nie zawsze doczekają się osobnego newsa. Dzięki temu zbiorowi możecie na spokojnie w wolnej chwili w weekend prześledzić zwiastuny, by być na bieżąco.

Nowe zwiastuny filmów, seriali i gier

SERIALE

Teheran

Serial szpiegowski Apple TV opowie o o agentce izraelskiego wywiadu.

Wireless

Nowy serial Stevena Soderbergha, a w roli głównej Tye Sheridan.

Criminal

Zwiastun drugiego sezonu serialu, którego akcja rozgrywa się w pokoju przesłuchań.

Serial przedstawi historię inspirowaną powieścią Henry'ego Jamesa pt.: The Turn of the Screw z 1898 roku. Druga odsłona antologii opowie historię guwernantki, której powierzono opiekę nad „dwójką bardzo niezwykłych dzieci”.

Serial będzie pierwszym oficjalnym serialem animowanym osadzonym w popularnym świecie Parku Jurajskiego. Historia skupia się na sześciu nastolatkach, którzy biorą udział w obozie przygodowym po drugiej stronie wyspy. Gdy dinozaury wydostają się na zewnątrz siejąc chaos i zniszczenie, muszą współpracować, by przeżyć.