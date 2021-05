Zwiastuny do obejrzenia w ten weekend - 45 tytułów z trailerami

Niko Tavernise/Paramount Pictures

Zwiastuny pojawiają się często w ciągu tygodnia. Są to zapowiedzi filmów, seriali, a okazjonalnie też komiksów i książek. Mając świadomość, że przy natłoku newsów można coś przeoczyć na weekend przygotowujemy Wam zbiór wszystkich trailerów opublikowanych w minionym tygodniu.

Są w tym także zapowiedzi kolejnych odcinków obecnie emitowanych seriali, które nie zawsze doczekają się osobnego newsa. Dzięki temu zbiorowi możecie na spokojnie w wolnej chwili w weekend prześledzić zwiastuny, by być na bieżąco.

Nowe zwiastuny filmów, seriali i gier

SERIALE

The Mysterious Benedict Society

Zwiastun serialu Disney+ opartego na popularnej serii książek dla młodzieży.

Nowy zwiastun serialu Netflixa opartego na kultowym cyklu gier wideo.

The Hot Zone: Anthrax

Zwiastun miniserialu National Geographic.

Zwiastun nowej komedii kryminalnej od Hulu.

Cudowne lata

Zwiastun nowej wersji kultowego serialu.

Zwiastun serialu Foxa o kobiecym zespole hiphopowym.

Zwiastun serialu Foxa o perypetiach nauczycieli z jednej ze szkół publicznych w Filadelfii.

Maggie

Zwiastun serialu Foxa o medium, która musi zmierzyć się ze swoją przyszłością.

Zwiastun serialu Disney+ będącego kontynuacją animacji Potwory i spółka.

https://twitter.com/Pixar/status/1394518239904821249

Serial oparty na książce Zaginiony symbol Dana Browna.

Zwiastun programu specjalnego celebrującego kultowy serial komediowy.

Nowy teaser serialu MCU.

Teaser finałowego sezonu.

Ghosts

Nowy serial komediowy o hotelu z duchami.

NCIS Hawai'i

Nowy spin-off popularnych Agentów NCIS.

FBI: International

Drugi spin-off popularnego serial kryminalnego.

Kontynuacja pierwszego serialu ze świata Kryminalnych zagadek.

Women of the Movement

Serial limitowany ABC, który opowiada historię Emmetta Tilla i jego matki, którzy walczyli o sprawiedliwość po śmierci syna.

The Me You Can’t See

Serial dokumentalny produkowany przez Oprah Winfrey i Księcia Harry'ego, który zajmować się będzie sprawami dotyczącymi zdrowia psychicznego.

The D’Amelio Show

Serial reality, skupiający się na gwieździe mediów społecznościwoych w USA, Charli D’Amelio.

Zwiastun 5. sezonu serialu Paramount.

Zwiastun 2. sezonu serialu młodzieżowego od Hulu.

Spot promujący nadchodzący 14. odcinek 3. sezonu.

Spot promujący 17. odcinek 17. sezonu.

Spot promujący 13. odcinek 1. sezonu.

SurrealEstate

Spot promujący nadchodzący 1. sezon serialu.

Borat's American Lockdown

Amazon szykuje specjalne trzyczęściowe wydarzenie zatytułowane Borat Supplemental Reportings Retrieved from Floor of Stable Containing Editing Machine. Jest ono związane z hitem platformy Amazon Prime Video Borat 2 i zadebiutuje w serwisie już 25 maja.