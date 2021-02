Zwierz Popkulturalny wydaje nową książkę. O serialach

W.A.B.

Katarzyna Czajka-Kominiarczuk od lat prowadzi popularnego bloga Zwierz Popkulturalny, w którym pisze o różnych przejawach popkultury, z filmami i serialami na czele.

Na koncie ma też kilka książek. Debiutowała powieścią Dwóch panów z branży, ponadto wydała książkę o Oscarach, a także Zwierzenia popkulturalne, w których przedstawia swoje spojrzenie na popkulturę.

Już 24 lutego ukaże się jej nowa książka zatytułowana Seriale. Do następnego odcinka, w której koncentruje się na telewizyjnych produkcjach.

Oto okładka i opis nowej książki Zwierza Popkulturalnego:

Źródło: W.A.B.

Wszyscy oglądamy seriale, czas przyjrzeć się im z bliska.

Kim jest showrunner i co to jest bottle episode? Czym różni się sitcom od proceduralu i serialu analogowego? Co robi się, gdy aktor grający główną rolę złamie nogę?

Seriale stały się jednym z najważniejszych elementów współczesnej kultury. Nawet Olga Tokarczuk w swoim przemówieniu noblowskim wspomniała o serialowej narracji. Bo bez niej trudno zrozumieć współczesnego człowieka. O tym niesłychanie ciekawym zjawisku kulturowym oraz o fascynujących kulisach serialowych produkcji opowie autorka bloga Zwierz Popkulturalny.