Zwierzogród 2 - pierwsze recenzje. Krytycy są zachwyceni, ale jest jedno „ale”

W chwili pisania tego artykułu, Zwierzogród 2 ma 92% pozytywnych ocen krytyków w serwisie Rotten Tomatoes. Na 77 recenzji krytyków tylko 6 jest negatywnych. To bardzo dobry wynik, choć niższy od poprzedniego. Pierwsza część Zwierzogrodu zdobyła 98% pozytywnych ocen przy 298 recenzjach, dzięki czemu zdobyła odznakę Certyfikowanej Świeżości, świadczącej o wyjątkowo wysokiej jakości filmu.

Zwierzogród 2 - pierwsze recenzje

Co podobało się krytykom w filmie Zwierzogród 2? Animacja Disneya w naturalny sposób rozbudowuje świat przedstawiony, zachowując ducha oryginału. Judy Hops i Nick Bajer mają niesamowitą chemię na ekranie, dzięki czemu ogląda się ich duet z przyjemnością, a widzimy ich razem nawet więcej na ekranie niż wcześniej. Zwierzogród 2 to zabawny, mądry i ciepły film, który spodoba się zarówno dorosłym, jak i młodszym widzom. „Choć te filmy w pierwszej kolejności są komediami, a w drugiej hołdem dla kryminałów, to właśnie ich trzecia warstwa, czyli komentarz społeczny, czyni tę franczyzę naprawdę wyjątkową. Za śmiechem kryją się lekcje warte zapamiętania” — chwali Peter Debruge z prestiżowego Variety.

Jeśli chodzi o minusy, większość krytyków zgadza się, że sequel jest gorszy od jedynki. Przede wszystkim dlatego, że oryginalny Zwierzogród miał w sobie świeżość, której brakuje w kontynuacji. Oba filmy Disneya mają do siebie bardzo podobną fabułę, która polega na tym, że główni bohaterowie łączą siły, by rozwiązać zagadkę kryminalną, związaną z uprzedzeniami wobec niektórych zwierząt. Po odgrzaniu ten pomysł wciąż jest smaczny, ale nie zachwyca tak, jak wcześniej. Oczywiście, zdarzają się wyjątki. Na przykład Clarisse Loughrey z brytyjskiego Independent twierdzi, że sequel to „to ten sam film, ale lepszy”.

Zwierzogród 2 to więc bardzo dobry film, na którym praktycznie wszyscy widzowie będą bawić się świetnie. Po prostu dla większości z nich nie będzie tak genialny, jak oryginał, który dał nam coś zupełnie nowego. Jednak w świecie sequeli, to jedna z najlepszych kontynuacji ostatnich lat. W ramach ciekawostki warto dodać, że nasz redaktor naczelny Dawid Muszyński wystawił produkcji ocenę 9 na 10. Oto fragment jego recenzji:

Zwierzogród 2 to perfekcyjna kontynuacja i najlepszy od lat film animowany Disneya. Widać, że czas przerwy nie poszedł na marne, a twórcy wykorzystali go, by napisać naprawdę ciekawą opowieść, która potrafi zaintrygować zarówno młodszych, jak i starszych widzów. Nie wiem, czy jest to zwiastun poprawy w samym Disneyu, ale na pewno jest to jaskółka dająca nadzieję.

