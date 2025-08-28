placeholder
Łatwiejsze zwroty pieniędzy za zakup gier w PlayStation Store. Sony zmienia procedurę

Użytkownicy, którzy chcą uzyskać zwrot pieniędzy za zakup cyfrowej gry w PlayStation Store nie muszą już korzystać z czatu. Zamiast tego prośbę o to można wysłać bezpośrednio przez stronę lub aplikację mobilną.
Paweł Krzystyniak
Tagi:  playstation 
PlayStation Store SIE
Sony postanowiło ułatwić życie graczom i wprowadziło uproszczoną procedurę zwrotu pieniędzy za zakup cyfrowych gier w PlayStation Store. Do tej pory wymagało to kontaktu przez czat na stronie, a sam proces był długi i skomplikowany. Obecnie jest znacznie prostszy – zwrot można uzyskać bezpośrednio na stronie sklepu lub w aplikacji mobilnej.

Jak uzyskać zwrot pieniędzy za zakup gry w PlayStation Store?

Aby poprosić o zwrot, wystarczy przejść do historii transakcji na stronie PS Store lub w aplikacji PS App na urządzeniach z systemem Android/iOS. Następnie, przy wybranym, kwalifikującym się tytule należy kliknąć przycisk z napisem "poproś o zwrot" lub "request refund", w zależności od wybranej wersji językowej. 

nullfot. SIE

W jakich przypadkach można otrzymać zwrot środków?

Warto pamiętać, że zasady zwrotów w PlayStation Store są dość rygorystyczne. Zwrot przysługuje wyłącznie w przypadku gier kupionych w ciągu ostatnich 14 dni, pod warunkiem że nie zostały one uruchomione ani pobrane. Istnieją nieliczne wyjątki od tej reguły – jednym z najbardziej znanych był zwrot środków za premierową wersję Cyberpunk 2077 na PS4.

Źródło: playstation.com

