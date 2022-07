Życie na fali - tu grali George Lucas, Amber Heard i Paris Hilton. Znanych nazwisk jest więcej

foto. naEKRANIE.pl

Serial Życie na fali, który dzięki HBO Max przeżywa swoją drugą młodość, był bardzo popularny na początku lat dwutysięcznych. Nic więc dziwnego, że wiele początkujących gwiazd chciało w nim zagrać choćby epizod. Aktorzy liczyli na to, że zostaną zauważeni przez innych reżyserów. Tak było z Amber Heard, Chrisem Prattem czy Olivią Wilde. Jeszcze inni tak po prostu chcieli pojawić się na ekranie obok swoich ulubionych bohaterów. Co ciekawe, wielką fanką serialu była... córka George'a Lucasa. Gdy Josh Schwartz napisał list do reżysera Gwiezdnych Wojen z pomysłem na jego gościnny udział w produkcji, córka praktycznie zmusiła ojca do przyjęcia zaproszenia.

W sumie w czterech sezonach naliczyliśmy aż 24 znanych twarzy, które pojawiły się gościnnie w produkcji. Sprawdźcie, czy też je rozpoznaliście. W końcu serial debiutował w telewizji 19 lat temu, a niektóre gwiazdy mocno się przez ten czas zmieniły.