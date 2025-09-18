placeholder
Reklama
placeholder

Życzenie dżina - zwiastun serialu fantasy. Dżin z piekła rodem

Korea Południowa opanowuje Netflixa. Ich nowy serial fantasy Życzenie dżina ma potencjał, by wciągnąć widzów z różnych krajów w historię, która ukazuje słynną postać popkultury w zupełnie innym świetle.
placeholder
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  netflix 
zwiastun
Życzenie dżina fot. Netflix
Reklama

Życzenie dżina to serial fantasy z Korei Południowej, którego dystrybutorem jest platforma streamingowa Netflix. Projekt liczy 12 odcinków. Dla odmiany dżin nie jest bezwolną istotą, która po prostu spełnia życzenia. W zwiastunie nieprzypadkowo pada, że jest „dżinem z piekła rodem”, a nawet nazywają go szatanem. Śmierć w pakiecie z trzema życzeniami.

Życzenie dżina - zwiastun serialu

Zobaczcie zwiastun i dajcie znać w komentarzach, jak go oceniacie.

Życzenie dżina - opis fabuły

Dżin - magiczny duch z lampy, który powraca do świata ludzi po tysiącletniej przerwie - poznaje Ka-young, obojętną na wszystko kobietę, która beznamiętnie przeżywa życie, kierując się zasadami wypracowanymi przez jej babcię oraz własnymi nawykami.

Życzenie dżina

arrow-left
Życzenie dżina
fot. Netflix
arrow-right

Lee Byeong Hun jest reżyserem. W obsadzie znajdują się m.in. Kim Woo Bin (Dżin), Bae Suzy, Ahn Eun Jin oraz Noh Sang Hyun. Prace na planie zakończyły się w październiku 2024 roku, więc producenci mieli prawie rok na postprodukcję i dopracowanie efektów specjalnych, by serial jakościowo mógł podbić serca widzów Netflixa.

Życzenie dżina - premiera w Netflixie odbędzie się 3 października 2025 roku.

Źródło: Netflix

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  netflix 
zwiastun
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Jedna bitwa po drugiej
-

To jeden z najlepszych filmów tej dekady. Leonardo DiCaprio ma Oscara w kieszeni

2 Good Boy (2025)
-

Nowy zwiastun horroru Good Boy. Ten pies zasługuje na Oscara!

3 Chris Evans - Kapitan Ameryka
-
Plotka

Avengers: Doomsday to nie koniec Steve'a Rogersa w MCU. Rola Tobeya Maguire'a ujawniona

4 spider man facehugger figurka
-

Najbardziej kozacka figurka Spider-Mana w historii. Miles Morales kontra Facehugger

5 F1
-

Powstanie sequel F1: Film? Prezes Apple zapowiada kontynuację

6 Trybunał Sów
-

Matt Reeves zapowiada Batmana 2. Tego złoczyńcy jeszcze nie było w żadnym filmie

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e180

Moda na sukces

s15e17

Masterchef (US)

s15e18

Masterchef (US)

s10e27

Wykute w ogniu

s11e10

Wykute w ogniu

s38e174

Zatoka serc

s27e29

Big Brother (US)

s42e09
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

LEGO Voyagers

15

wrz

Gra

LEGO Voyagers
Humane

15

wrz

Film

Humane
Niepokorni arystokraci: Niesamowita historia miłosna

16

wrz

Film

Niepokorni arystokraci: Niesamowita historia miłosna
Wiara

17

wrz

Książka

Wiara
Dying Light: The Beast

18

wrz

Gra

Dying Light: The Beast
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Jada Pinkett Smith
Jada Pinkett Smith

ur. 1971, kończy 54 lat

Jason Sudeikis
Jason Sudeikis

ur. 1975, kończy 50 lat

Tomasz Schuchardt
Tomasz Schuchardt

ur. 1986, kończy 39 lat

James Marsden
James Marsden

ur. 1973, kończy 52 lat

Billy Eichner
Billy Eichner

ur. 1978, kończy 47 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3 Na dobre i na złe
-

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 960-962. Co wydarzy się we wrześniu?

4

Ślub od pierwszego wejrzenia 11: uczestnicy. Kto ma szansę na miłość?

5

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 278-283. Co się wydarzy?

6

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

7

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

8

Maja Boska to Emma Pokromska - prawdziwy wiek, skąd pochodzi, gdzie już grała?

9

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

10

Twoja Twarz Brzmi Znajomo 22: kto wygrał 2. odcinek? WYNIKI z 12.09

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV