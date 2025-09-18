Życzenie dżina - zwiastun serialu fantasy. Dżin z piekła rodem
Korea Południowa opanowuje Netflixa. Ich nowy serial fantasy Życzenie dżina ma potencjał, by wciągnąć widzów z różnych krajów w historię, która ukazuje słynną postać popkultury w zupełnie innym świetle.
Życzenie dżina to serial fantasy z Korei Południowej, którego dystrybutorem jest platforma streamingowa Netflix. Projekt liczy 12 odcinków. Dla odmiany dżin nie jest bezwolną istotą, która po prostu spełnia życzenia. W zwiastunie nieprzypadkowo pada, że jest „dżinem z piekła rodem”, a nawet nazywają go szatanem. Śmierć w pakiecie z trzema życzeniami.
Życzenie dżina - zwiastun serialu
Zobaczcie zwiastun i dajcie znać w komentarzach, jak go oceniacie.
Życzenie dżina - opis fabuły
Dżin - magiczny duch z lampy, który powraca do świata ludzi po tysiącletniej przerwie - poznaje Ka-young, obojętną na wszystko kobietę, która beznamiętnie przeżywa życie, kierując się zasadami wypracowanymi przez jej babcię oraz własnymi nawykami.
Lee Byeong Hun jest reżyserem. W obsadzie znajdują się m.in. Kim Woo Bin (Dżin), Bae Suzy, Ahn Eun Jin oraz Noh Sang Hyun. Prace na planie zakończyły się w październiku 2024 roku, więc producenci mieli prawie rok na postprodukcję i dopracowanie efektów specjalnych, by serial jakościowo mógł podbić serca widzów Netflixa.
Życzenie dżina - premiera w Netflixie odbędzie się 3 października 2025 roku.
Źródło: Netflix
