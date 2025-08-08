placeholder
5 powodów, dla których kochamy serię filmów Karate Kid

Karate Kid od 40 lat oddziałuje na umysły młodych ludzi. Historia Daniela LaRusso i jego senseia stała się inspiracją dla wielu młodych osób. Okazała się również fenomenem na skalę światową. Dlaczego ta franczyza jest tak lubiana?
Karate Kid: Legendy fot. Columbia Pictures
Karate Kid: Legendy można już oglądać na streamingu. Historia skupia się na utalentowanym Li Fongu (Ben Wang), który przeprowadza się do Nowego Jorku. Chłopak przyciąga niepożądaną uwagę ucznia ze szkoły karate i wyrusza w podróż, by wziąć udział w zawodach. W treningach pomagają mu pan Hana (Jackie Chan) oraz Daniel LaRusso (Ralph Macchio). 

Nowy film w reżyserii Jonathana Entwistle'a mierzy się z dziedzictwem franczyzy Karate Kid. Stara się uchwycić ducha poprzednich filmów, ale też próbuje dodać coś od siebie i nadać historii współczesny charakter. Karate Kid: Legendy skupia w sobie wszystko to, za co widzowie pokochali tę serię.

5 powodów, dla których kochamy Karate Kid

1. Sportowa rywalizacja z przesłaniem

To niszowy sport, ale dzięki Karate Kid sztuki walki ponownie zaczęły ekscytować ludzi i przestały być kojarzone tylko z azjatyckim kinem. Rywalizacja na macie (i poza nią) między nastolatkami emocjonowała, ale też niosła pewne przesłanie. Pan Miyagi zawsze powtarzał, że karate służy do obrony przed dręczycielami, a nie eskalacji przemocy. Motto "bez litości" nie wchodziło w grę.

W filmach oglądaliśmy sportową walkę dobra ze złem. Aby wygrać, Daniel nie tylko doskonalił swoje umiejętności, ale również musiał osiągnąć wewnętrzną równowagę. Udowodnił, że trening czyni mistrza, nawet jeśli nie trwa zbyt długo.

Daniel vs. Johnny (Karate Kid - 1984)fot. materiały prasowe

2. Pan Miyagi stał się kultową postacią

Pat Morita wykreował legendarnego bohatera, który emanował charyzmą i mądrością. Poza tym nie brakowało mu humoru! Uczył karate Daniela oraz Julie, ale sam też potrafił dobrze walczyć. Mimo starszego wieku ucierał nosa przeciwnikom. Dzięki aktorowi  – który również prywatnie był przesympatyczny – relacja nauczyciela i ucznia została przedstawiona wiarygodnie i napędzała akcję. W efekcie Morita zdobył zasłużoną nominację do Oscara, a Pan Miyagi przeszedł do historii.

fot. Columbia Pictures

3. Karate Kid ma bohatera, który zainspirował pokolenia

Ralph Macchio przekonująco wcielił się w outsidera, który w nowej szkole był nękany przez uczniów karate z dojo Cobra Kai. Widzowie wiernie kibicowali Danielowi LaRusso podczas turnieju All Valley. Bohater stał się inspiracją dla wielu młodych ludzi. Co ciekawe, aktor przeszedł rygorystyczny trening do roli, aby wiarygodnie wypaść przed kamerami. 

Columbia Pictures / Courtesy Everett Collection

4. Karate Kid jest oparte na autentycznej historii

Robert Mark Kamen oparł scenariusz częściowo na własnych doświadczeniach. W wieku 17 lat został pobity przez grupę chuliganów. Chcąc nauczyć się bronić, rozpoczął trening sztuk walki. Początkowo nie był zadowolony z nauczyciela, który promował przemoc i zemstę. To zaprowadziło go do Gōjū-ryū Karate. Tam uczył się pod okiem senseia, który był uczniem legendarnego Chōjuna Miyagiego. Scenarzysta połączył to z historią z artykułu o 8-letnim chłopcu, który zdobył czarny pas, aby bronić się przed dręczycielami. Te historie dodały Karate Kid autentyczności.

null

5. Karate Kid jako fenomen kulturowy

W latach 80. widzowie pokochali Karate Kid. Choć historia z dzisiejszej perspektywy może wydawać się naiwna, to właśnie ta prostota jest największą siłą produkcji. Chyba każdy kojarzy finałowe kopnięcie żurawia, które stało się znakiem firmowym tej franczyzy. Po premierze nastąpił prawdziwy boom na sztuki walki, które pomagały najmłodszym kształtować charakter i samodyscyplinę, a także uczyły szacunku oraz honoru – wartości tak cenionych przez pana Miyagiego.

fot. materiały prasowe
