Rzeź, gwałt i ludobójstwo w filmach o wojnie. Te produkcje wami wstrząsną

Co człowiek jest w stanie zrobić drugiemu człowiekowi? Czas wojny przynosi odpowiedź na to pytanie i niestety jest ona bardzo defetystyczna. Często odwracamy wzrok, zatykamy uszy i chowamy się w bezpiecznym azylu, przed ekranem telewizora, aby odciąć się od koszmarnej prawdy. Nie zmienia to jednak faktu, że nasz gatunek dopuszczał się (i wciąż się dopuszcza) aktów barbarzyńskich i zbrodniczych. Z bierności i marazmu próbuje wybić nas sztuka. Artyści używają wszelkich narzędzi, którymi dysponują, żeby zobrazować, zaalarmować i dać do myślenia.

W poniższym zestawieniu znajdziecie zarówno subtelne obrazy, jak i te, które nie przebierają w środkach, pokazując ludzkie zezwierzęcenie. Większość z produkcji jest bardzo niepokojąca, ale każda z opiera się na realnej tragedii. Prawda, podrasowana fabularnie, wciąż pozostaje prawdą. Dzięki zdolnym twórcom nabiera większej siły przekazu i skuteczniej oddziałują na wyobraźnie odbiorców. Poniższe filmy wskazują jasno, że w człowieku kryje się zło, które w odpowiednich okolicznościach dosłownie eksploduje. Z drugiej strony jest w nas też dobro i to w tym kierunku apelują twórcy tych wstrząsających obrazów. Nigdy więcej wojny, wydaje się krzyczeć każdy z filmów.

Aida – masakra Srebrenicy z perspektywy lekarki, która traci całą rodzinę.