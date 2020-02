Bad Boy - wywiady z Vegą i Królikowskim. Akcja policji na uroczystej premierze

Bad Boy to najnowszy film Patryka Vegi, który opowiada o środowisku piłkarskim - łącznie z kwestią przestępczości i działań pseudokibiców.

Podczas uroczystej premierze redaktor naczelny naEKRANIE.pl, Dawid Muszyński porozmawiał z Patrykiem Vegą, Katarzyną Zawadzką, Antonim Królikowskim i Sławomirem Peszko.

W trakcie wydarzenia doszło do "incydentu" - policjanci z oddziału antyterrorystycznego wpadli i aresztowali tajemniczą kobietę. Oczywiście nic z tego nie było na serio, a było to nawiązanie do promocji Bad Boya, która była związana z zaproszeniem Magdy Kralki.