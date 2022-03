Batman wstępuje do Police. Zegarek stworzony dla prawdziwego superbohatera

Źródło: materiały prasowe

Stało się, po przeszło pięciu latach przerwy Mroczny Rycerz ponownie zagościł na srebrnym ekranie, aby zrobić porządek ze złoczyńcami z Gotham City. Wytwórnia Warner Bros. (producent najnowszego filmu o Batmanie) postanowiła uczcić ten spektakularny powrót we współpracy z marką Police. Producent luksusowych gadżetów modowych wyprodukuje jedyny w swoim rodzaju zegarek zainspirowany postacią Mrocznego Rycerza. Co prawda Batman może być tylko jeden, ale dzięki współpracy z Police będziemy mogli korzystać z gadżetu o iście superbohaterskim charakterze.

Limitowana seria Police Vengeance Edition od razu zdradza swój nietuzinkowy sznyt. Zegarek wyróżnia się na tle konkurencji wyrazistymi i mrocznymi zdobieniami o industrialnej stylistyce, które doskonale nawiązują do charakteru Mrocznego Rycerza. 48-milimetrowa koperta skrywa trzy tarcze pozwalające śledzić aktualną godzinę w trzech strefach czasowych jednocześnie. Wokół jej pierścienia przyozdobionego śrubami przemysłowymi rozlokowano zaś trzy przyciski funkcyjne z symbolem marki Police, literą P.

Pod odpornym na zarysowania szkłem mineralnym dostrzeżemy dwie małe tarcze umieszczone pod dużym logo Batmana. Każda z nich składa się z dwóch obrotowych elementów: tarczy minutowej oraz pierścienia godzinowego. Z kolei ta główna przywodzi na myśl Batsygnał– wtapia się w głąb zegarka, oznaczenia godzinowe wystylizowano na masywne wsporniki, zaś jej centrum zdobi drugie logo Batmana o bardziej klasycznym kształcie. Jak przystało na gadżet godny superbohatera, Police Vengeance Edition jest wodoodporny do 5 atmosfer, dzięki czemu niestraszne mu przypadkowe zalanie bądź chwilowe zanurzenie.

Wyjątkowość Police Vengeance Edition nie kończy się jedynie na wyglądzie samego zegarka. To sprzęt z limitowanej edycji, stworzony z myślą o tych, którzy chcą choć na chwilę wcielić się w Bruce’a Wayne’a. Aby pogłębić ten przekaz, gadżet dostarczany jest w etui o nietypowym kształcie: Police Vengeance Edition zamknięto w eleganckim skrzydle wykonanym z włókna węglowego.

Police X Batman - limitowany zegarek Police Vengeance Edition

Police x BATMAN - etui

W zestawie otrzymamy także kopertę, w której obok certyfikatu autentyczności znajdziemy Zielony List, rekwizyt filmowy z najnowszego Batmana oraz kilka zdjęć kadrów z tej produkcji. Oprócz tego producent dodaje do każdego zamówienia czarną torbę Tote Bag z zadrukiem Police x BATMAN oraz brelok w kształcie maski superbohatera. Wszystko po to, aby nasi znajomi od razu wiedzieli, że mają do czynienia z prawdziwym fanem Mrocznego Rycerza.

Limitowana seria zegarków Police x BATMAN trafi do polskiej dystrybucji 4 marca. Ponadto od tego dnia klienci, którzy zdecydują się na zakup innego zegarka marki Police, otrzymają w prezencie jeden z superbohaterskich gadżetów - torbę bądź brelok.

Na naszym rynku dostępne będzie wyłącznie 20 sztuk Police Vengeance Edition, a a informacje o możliwości zakupu znajdziemy na oficjalnej stronie dystrybutora.