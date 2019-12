Black Friday: GRY. Najciekawsze oferty na czarny piątek 2019

Czarny piątek to czas wielkich wyprzedaży. Od kilku lat można zaobserwować, że dzień ten obchodzony jest nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale też i w innych krajach, w tym w Polsce. Dzięki temu wiele sklepów decyduje się na obniżenie cen wybranych produktów.

W niższej cenie można nabyć także gry na różne platformy - pecety oraz konsole, a także rozszerzenia i przepustki sezonowe do nich. W tym wpisie przyjrzymy się najciekawszym ofertom na Black Friday 2019: zarówno w sklepach oferujących produkcje cyfrowe, jak i wydania pudełkowe.

Posiadacze PlayStation 4 mogą nadrobić zaległości i kupić największe hity dostępne na wyłączność tej konsoli w niskiej cenie. Na uwagę zasługuje przede wszystkim świetny God of War za 59 zł, a także Marvel’s Spider-Man za 79 zł. W przyzwoitej cenie dostępne jest też wysoko oceniane i oferujące wiele godzin zabawy Red Dead Redemption 2 - ten tytuł w bogatszej edycji Ultimate zakupicie za 145 zł.

Obniżono także ceny dodatków do gier i przepustek sezonowych. Taniej kupicie m.in. season pass do Assassin’s Creed: Odyssey (84,50 zł) oraz Marvel’s Spider-Man (42 zł).

Wybrane oferty:

FIFA 20 - 189 zł

Grand Theft Auto V - Edycja Premium Online - 42 zł

Marvel's Spider-Man - 79 zł

Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition - 145 zł

Devil May Cry 5 - 79 zł

Metro Exodus - 79 zł

Resident Evil 2 - 79 zł

God of War - 59 zł

Microsoft przygotował świetną ofertę na abonament Xbox Game Pass Ultimate. Aktualnie możecie uzyskać 3-miesięczny dostęp do tej usługi za zaledwie 4 zł. Przeceniono również ceny wielu gier. W atrakcyjnej cenie możecie kupić m.in. produkcje Bethesdy - Doom zakupicie za 23,99 zł, Prey za 30,24 zł, a Dishonored 2 - 43,99 zł.

Jeśli jakimś cudem ominął Was Wiedźmin 3: Dziki Gon, to tę polską produkcję możecie nabyć w cenie 31,99 zł lub zdecydować się na wydanie z kompletem dodatków w cenie 59,99 zł. To całkiem niezła cena, jak za grę na co najmniej kilkadziesiąt godzin, która przy okazji może stanowić niezłą przystawkę przed nadchodzącym serialem Netflixa.

Wybrane oferty:

Doom - 23,99 zł

Prey - 30,24 zł

Dishonored 2 - 43,99 zł

Wiedźmin 3: Dziki Gon - 31,99 zł

Wiedźmin 3: Dziki Gon GOTY - 59,99 zł

Gears 5 - 129,50 zł

Sea of Thieves: Anniversary Edition - 99,99 zł

PlayerUnknown's Battlegrounds - 53,59 zł

Również Nintendo przygotowało specjalną ofertę z okazji czarnego piątku. Za Super Mario Odyssey zapłacicie 174,80 zł, a za The Legend of Zelda: Breath of the Wild z przepustką Expansion Pass, która uprawnia do pobrania dwóch rozszerzeń - 258,80 zł. W dobrej cenie (70 zł) jest też Cadence of Hyrule, czyli rytmiczny spin-off serii o Linku.

Ciekawie wypadają też ceny portów na tę platformę. Dark Souls Remastered możecie kupić za 101,80 zł, a za Civilization VI zapłacicie 104,50 zł. Miłośników anime i bijatyk może zaś zainteresować Dragon Ball FighterZ w cenie 74,70 zł.

Wybrane oferty:

Super Mario Odysey - 174,80 zł

The Legend of Zelda: Breath of the Wild i Expansion Pass - 258,80 zł

Cadence of Hyrule - 70 zł

Dark Souls Remastered - 101,80 zł

Civilzation VI - 104,50 zł

Dragon Ball FighterZ - 74,70 zł

Darkest Dungeon - 64,60 zł

Xenoblade Chronicles 2 – 174,80 zł