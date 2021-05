Cillian Murphy - fenomenalny i utalentowany. Oto najciekawsze role aktora

materiały prasowe

Cillian Murphy urodził się 25 maja 1976 roku. Pochodzi z Irlandii, jest zarówno aktorem, jak i muzykiem. Po ukończeniu Presentation Brothers College Cork rozpoczął studia na kierunku prawa. Od dziewiątego roku życia interesował się muzyką. Wraz ze swoim bratem Paidi grał w kilku zespołach, jednak kariera w nich nie była mu pisana. Kiedy Murphy opuścił college, jego głównym zainteresowaniem stało się aktorstwo. Pierwsze kroki związane ze sztuką postawił w szkole. Kiedy pasja nabierała tempa w 2001 roku, zagrał w ekranizacji sztuki Disco pigs. Po filmie 28 dni później zwrócił uwagę wielkich studiów. Tak rozpoczęła się kariera aktorska Cilliana. Aktualnie możemy go oglądać w serialu pod tytułem Peaky Blinders, który od lat cieszy się dobrą opinią wśród fanów i krytyków.

Cillian Murphy - najciekawsze role

Peaky Blinders

Brytyjski serial przedstawiający losy Thomasa “Tomma” Shelby’ego (w tą rolę wciela się Murphy) - lidera gangu Peaky Blinders, działającego w Birmingham. Gang jest prawdziwym postrachem podziemnego światka, a ambitny i bezwzględny Tommy nie cofnie się przed niczym, aby piąć się po kolejnych szczeblach przestępczej kariery. Kreacja, jaką stworzył aktor jest idealna oraz autentyczna, przez co mamy wrażenie, że jest napisana specjalnie dla niego. Za tą postać Cillian Murphy otrzymał dwa razy nagrodę IFTA- za najlepszego aktora w dramacie telewizyjnym.

Śniadanie na Plutonie

W tym filmie Cillian wciela się w postać Patricka "Kitten" Bradena, czyli osobę transseksualną, która pochodzi z katolickiego miasteczka w Irlandii. Braden urodził się jako niechciany syn, przez co został porzucony. Od dłuższego czasu wyróżniał się od swoich rówieśników, ponieważ bardzo lubił ubierać się w sukienki. Nieakceptowany przez konserwatywne społeczeństwo Patrick wyrusza do Londynu, aby znaleźć tam akceptację. Za tę rolę aktor otrzymał wiele nominacji. Postać Patricka była idealnie zagrana oraz dawała poczucie luzu i wyzwolenia. Ogromnym atutem była charakterystyczna twarz Cilliana Murphy’ego. Zdecydowanie ważna produkcja w tych czasach.

Red Eye

Murphy w roli Jacksona Rippner’a jest fenomenalny. Podczas oglądania scen z aktorem, widz może czuć niepokój, z czasem okazuje się, że lęk nie jest wcale bezpodstawny. Zwykły lot zamienia się w koszmar, a my z przerażeniem obserwujemy, co wymyśli Jackson. Dobrze wykreowana postać sprawia, że chcemy poznać więcej tajemnic skrywanych przez bohatera. Murphy stworzył niebanalny obraz Rippnera.

Wiatr buszujący w jęczmieniu

Film, który na swoim koncie ma Złotą Palmę, przedstawia nam dwóch braci Tedda oraz Damiena O’Donovanów (w tej roli Cillian), którzy walczą przeciw Brytyjczykom, jednak po podpisaniu traktatu brytyjsko-irlandzkiego w 1921 roku stają po obu stronach barykady. Murphy nie zawodzi i tym razem- jego postać jest delikatna na zewnątrz, jednak bardzo silna w środku.

Batman - Początek

Tym razem aktor wciela się w postać Dr Jonathan Crane (Strach na Wróble) - jest to złoczyńca w świecie Batmana. Jest on psychologiem, który używa specjalnego środka chemicznego, aby w swoich ofiarach wywoływać fobie oraz strach. Ta rola nie zawodzi fanów DC Comics- sprawiła, że Cillian otrzymał dwie nominacje w kategorii: najlepszy czarny charakter oraz najlepszy aktor drugoplanowy.

28 dni później

Jim (w tej roli Cillian Murphy) budzi się ze śpiączki w pustym szpitalu. Po wyjściu z budynku widzi, że cały Londyn jest opustoszały, a wokół niego są ślady katastrofy. Z czasem odkrywa, że ludzie są zarażeni wirusem, który powoduje u nich niekontrolowaną agresję. Strach, niepewność, przerażenie, to tylko kilka emocji, jakie prezentuje Murphy w filmie. Jeżeli lubicie horrory i dobre aktorstwo, to ta produkcja Wam to zapewni.

Broken

To jest film, który zgromadził ogromną ilość znakomitych aktorów. Historia przedstawiająca młodą Archie, która mieszka ze swoim ojcem. Pewnego dnia jej przyjaciel zostaje pobity oraz oskarżony o gwałt. Ten akt agresji nakręci spirale zła. W tej produkcji Cillian wciela się w Mike’a Kiernan’a, który jest nauczycielem dziewczynki. Ta rola sprawia, że poznajemy aktora na nowo i widzimy, jaki jest jego wachlarz możliwości. Dobra historia z mocną obsadą, to trzeba zobaczyć.

Operacja Anthropoid

Cillian Murphy oraz Jamie Dornan nie zawodzą w tym filmie. Fabuła filmu przedstawia nam dwóch czechosłowackich żołnierzy, którzy zostali wyznaczeni do zabicia nazistowskiego protektora. Cillian gra dojrzałego emocjonalnie mężczyznę, który jest zarówno opanowany, jak i surowy. Produkcja jest zdecydowanie dla osób nie tylko darzących sympatię do Cilliana, ale też preferujących filmy kostiumowe.

Sposób na gangstera

Komedia sensacyjna z Murphym na czele. Film przedstawia Perriera - gangstera, który chce się zrewanżować trzem zbiegom odpowiadającym za śmierć jego kolegi. Postać grana przez Cilliana jest nieudolna. Czego się nie dotknie, to musi skończyć się to źle. Nie brakuje w tej produkcji dobrej zabawy. Nie jest to wybitny film, jednak podczas seansu widzimy aktora w trochę innej odsłonie. Z pewnością seans daje dużo zabawy oraz przyjemności z oglądania.

Incepcja

Film z 2010 roku opowiada nam o czasach, gdy technologia jest tak zaawansowana, że pozwala wchodzić w świat snów. Cobb ma za zadanie wszczepić myśl do śpiącego umysłu. Film może poszczycić się 4 Oscarami. Murphy gra tutaj postać drugoplanową, jednak zdecydowanie pozostaje na długo w głowie. Śmiało można powiedzieć, że jest to jeden z lepszych filmów ze swojego gatunku. Kunszt aktorski jest tutaj widoczny w każdej scenie.