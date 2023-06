Deadpool 3 - jakie warianty mogą pojawić się w filmie? Wybraliśmy najciekawsze

Fot. Marvel

Multiwersum to ostatnio dość popularny temat w kinie superbohaterskim. Udowadniają to między innymi Doktor Strange 2, Flash czy Spider-Man: Poprzez multiwersum. I wygląda na to, że Deadpool 3 może dołączyć do ich grona.

Insider znany jako CanWeGetSomeToast, który w przeszłości podawał wiele sprawdzonych zakulisowych informacji, uważa, że w filmie zobaczymy o wiele więcej wersji Deadpoola niż dotychczas. Co więcej, jego zdaniem produkcja miałaby na dobre otworzyć bramy multiwersum w MCU.

Choć ta plotka nie została ani potwierdzona, ani zdementowana, to postanowiliśmy przyjrzeć się wszystkim ciekawym komiksowym wersjom Deadpoola, które mogłyby pojawić się w nadchodzącym filmie z Ryanem Reynoldsem. Wśród nich są połączony z symbiontem Venompool, samuraj Ronin-Pool, córka Wade'a Wilsona Deadpool 2099, uroczy Squirrelpool i... Wolverine-Pool. Zobaczcie sami!

Najciekawsze warianty Deadpoola [GALERIA]

1. Headpool

