Denis Villeneuve o Diunie, Siudmaku i ekranizacjach komiksów [WYWIAD]

foto. naEKRANIE.pl

Denis Villeneuve jest obecnie jednym z najlepszych reżyserów filmowych. Co do tego chyba wszyscy jesteśmy zgodni. Jego ekranizacja Diuny w piątek trafi do kin w całej Polsce. Dawid Muszyński spotkał się wirtualnie z kanadyjskim twórcą, by porozmawiać z nim o tym, dlaczego zdecydował się wejść w tak czasochłonny projekt. Dowiemy się także, jak dużą inspiracją dla niego była twórczość Wojciecha Siudmaka oraz czy ma w planach stworzenie ekranizacji jakiegokolwiek komiksu.

Zapraszamy was do obejrzenia wywiadu z Denisem Villeneuve'em:

Diuna to adaptacja kultowej powieści science fiction autorstwa Franka Herberta. Bohaterem filmu jest Paul Atryda, członek poważanego w galaktyce rodu. Leto, jego ojciec, dostaje we władanie planetę Arrakis, na której wydobywany jest melanż, substancja wzmacniająca parapsychiczne zdolności. Wszystko okazuje się spiskiem wrogiego rodu Harkonnenów. Paul i jego matka są zmuszeni uciec na pustynię. Tam poznają Fremenów, rdzennych mieszkańców planety. Łączą z nimi siły w walce z Harkonnenami.

Diuna jest ekranizacją zaledwie połowy pierwszej książki, ale w licznych recenzjach pojawia się sporo pochwał skierowanych w stronę reżysera, który nie tylko poradził sobie z przeniesieniem materiału źródłowego na ekran, ale jednocześnie stworzył prawdziwą ucztę dla oczu i uszu.