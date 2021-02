Destiny 2: Sezon Wybrańców - przegląd zawartości

Bungie

Zacznijmy jednak od małego ostrzeżenia – jeżeli jesteście powracającymi graczami, którzy zrobili sobie dłuższą przerwę od Destiny 2, to możecie poczuć się nieco zagubieni i przytłoczeni tym, co na Was czeka. Tak było ze mną, a gram dość regularnie. Dlatego uprasza się o stłumienie ataku paniki i przeczytanie poniższego tekstu!

Cały ten sezon poświęcony jest walce z Czerwonym Legionem i Kombinatem. Okazuje się, że córka imperatora Callusa złożyła komendantowi Zavali propozycję sojuszu. Ale jak to zwykle bywa, okazała się ona niezbyt interesująca dla Strażników. Wszystko to prowadzi oczywiście do eskalacji walk z siłami cesarzowej Caiatl, mających na celu zdestabilizowanie nowych sił Kombinatu i usunięcie aspirujących do awansu poruczników cesarzowej.

Tak w wielkim skrócie wygląda fabuła nowego sezonu. Warto wspomnieć także, że postaciami, które wiodą prym, są Lord Saladyn, Ozyrys, Kruk i Amanda Holliday. Ich rozmowy po zakończeniu nowej aktywności sezonowej są naprawdę bardzo ciekawe i warto się w nie wsłuchać, jeśli jesteście zainteresowani i śledzicie lore gry. Oczywiście rozwijany jest wątek Kruka, który dostał nowy strój i nowe zadania w szeregach Strażników. Jestem zdaje się w mniejszości, ale nowy wygląd postaci zupełnie nie przypadł mi do gustu.

OKOP aka H.E.L.M.

OKOP to nowa lokacja w Wieży, w której Strażnicy będą mogli rozwijać elementy rozgrywki, związane z nowym sezonem. Znajduje się tutaj Stół Wojenny, który zapewnia graczom nowe dziennie nagrody, a także Młot Chrztu, który jest odpowiednikiem Przynęty z poprzedniego sezonu. Dodatkowo znajduje się tutaj Pryzmatyczny Konwerter, dzięki któremu odcyfrujemy Umbralne Engramy, które zostały przywrócone do gry. Muszę przyznać, że lokacja wygląda naprawdę fajnie. Czuć, że to jest pomieszczenie przeznaczone do planowania działań wojennych, a holograficzne rozmowy z Zavalą czy Lordem Saladynem dodają całości naprawdę fajnego smaczku.

fot. Bungie

Młot Chrztu – co to i po co to?

Chciałem na chwilę zatrzymać się przy Młocie, który jest dodatkowym przedmiotem, który potrzebny jest graczom do sezonowych aktywności. Tak jak wspomniałem wcześniej – jest to odpowiednik Przynęty z Sezony Łowców. Po odblokowaniu mechaniki (trzeba skończyć pierwszą linię zadań zaraz po rozpoczęciu gry w nowym sezonie) Młot pojawia się w zakładce z zadaniami. Aby go aktywować, potrzebujemy Złota Kombinatu, które otrzymujemy za granie Szturmów, meczów w Tyglu, Gambicie, Patrole i tak dalej. Gdy uzbieramy odpowiednią ilość złota, możemy wykuć z niego amulet, który umieszczamy w młocie. Wykonując sezonową aktywność i niszcząc przy pomocy młota skrzynię, na jej końcu otrzymujemy ładunek. Dzięki tym ładunkom jesteśmy w stanie odcyfrować Umbralne Engramy, koncentrując się na konkretnej statystyce lub części pancerza czy broni. To pozwala nam farmić bardzo precyzyjne elementy wyposażenia. Oczywiście im większa precyzja, tym więcej niezbędnych jest ładunków w młocie.

Sam młot możemy dodatkowo rozwijać, podnosząc rangi Stołu Wojennego poprzez wykonywanie zadań tygodniowych (które też nieco się zmieniły, ale więcej o tym w kolejnym punkcie).

Pola Bitewne – nowa aktywność sezonowa

Istotną zmianą w porównaniu do aktywności z poprzedniego sezonu jest fakt, iż tym razem bierzemy w niej udział z dwoma innymi graczami (tak samo jak w Szturmach). Zasada jest niezwykle prosta – Pola Bitewne to takie właśnie małe szturmy: przemy do przodu, pokonując kolejne fale przeciwników i wykonując jakąś czynność, aby móc przejść do kolejnego etapu (niszczenie generatorów, czy ochrona Ducha w czasie otwierania kolejnej bariery na drodze), aż w końcu docieramy do finałowego bossa. Przyznam się, że tym razem Bungie mocno postawiło na akcję. Pola Bitewne to dziecko Szturmu i Ołtarzy Smutku, co mnie niezwykle cieszy, bo nieustające strzelanie do nacierających hord wrogów jest naprawdę przyjemnym doświadczeniem (zwłaszcza jeśli celnie poślesz granat w sam środek grupy legionistów Kombinatu!).

fot. Bungie

Nowe Szturmy – Powrót do przeszłości

Wraz z nowym sezonem gracze uzyskają dostęp do dwóch „nowych” szturmów: Jaskinia Diabłów i Upadły S.A.B.E.R. Osobiście bardzo się z tego powodu cieszę, bo oba Szturmy były dostępne w pierwszym Destiny i były zawartością lubianą przez graczy. Jest z nimi niestety jeden problem. Zostały one dodane bez żadnego przystosowania pod kątem fabuły i nowej gry. Kiedy dodano Kosmodrom i dostaliśmy nowy Szturm, Bungie dostosowało go do obecnego stanu świata gry (kontekst fabularny, nowe linie dialogowe, zmiana nazw przeciwników i tak dalej). W przypadku nowych misji tego nie zrobiono, co z jednej strony napawa mnie smutkiem jako gracza, który jest z tytułem od samego początku, a jednocześnie z drugiej strony może wprowadzać sporo zamieszania dla graczy, którzy swoją przygodę zaczęli od drugiej części. Możliwe, że się czepiam bo wiele osób nie zwraca uwagi na kwestie fabularne, ale wydaje mi się, że należało o tym wspomnieć.

Pozostałe zmiany

Zmianom uległa także mechanika zadań tygodniowych, które do tej pory dostępne były u sprzedawców, związanych z danym trybem rozgrywki (Shaxx, Drifter, Banshee-44 itd.). W obecnym sezonie zadań tygodniowych nie odbieramy już od sprzedawców – ci posiadają jedynie wyzwania dzienne. Tygodniowe wyzwania znajdują się teraz w zakładce ze wszystkimi questami dostępnymi dla gracza. Podzielone są na kolejne tygodnie i można je wykonywać w dowolnym momencie sezonu. Jest to o tyle ważne, że niektóre zadania potrzebne są do zwiększania rangi Stołu Wojennego.

Dodatkowo zmianom uległ interfejs sprzedawców, związanych z danym trybem gry. Zniknęły żetony, które oddawaliśmy Drifterowi, lub Shaxxowi a które zwiększały rangę i dawały nagrody. Wraz z Sezonem Wybrańców wszystko opiera się o poziom rangi w danej rozgrywce (Infamy, Glory, Valor). Wraz ze wzrostem rangi, będziemy mogli odebrać od sprzedawców zarówno engramy, jak i dodatkowe nagrody wraz z osiągnięciem odpowiedniej rangi.

Jeżeli nadal chcecie brać udział w aktywności z poprzedniego sezonu, jest to możliwe – polowania nadal są aktywne, a Przynęta znajduje się w zakładce z zadaniami. Tak samo będzie z Polami Bitewnymi. Aktywność będzie dostępna nawet po zakończeniu sezonu.

fot. Bungie

Na koniec warto wspomnieć o tym, że nowy sezon to oczywiście nowe kosmetyki, nowe zestawy broni i pancerzy, nowe modyfikacje i nowe egzotyki. Poza egzotycznym łukiem na start sezonu, dostępna jest już sekretna misja związana z nowym karabinem, odpalcie Szturm Handlarz Bronią i biegnijcie w prawo – albo poszukajcie informacji w Internecie, dostępne są już dokładne przewodniki, jak zdobyć nowy egzotyk. Do tego Bungie przywróciło do puli przedmiotów katalizatory do broni egzotycznych, które przez usunięcie części starej zawartości nie były już dostępne. Dlatego możliwe będzie teraz posiadanie mistrzowskiej wersji egzotycznych broni, które jeśli nie udało się Wam na przykład ukończyć pierwszego Raidu były niedostępne.