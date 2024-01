Fuks 2. Relacja z premiery filmu [VIDEO]

foto. naEKRANIE.pl

W warszawskim kinie Cinema City Sadyba odbyła się oficjalna premiera nowego filmu w reżyserii Macieja Dutkiewicza pod tytułem Fuks 2. Na czerwonym dywanie pojawiła się prawie cała obsada aktorska jak: Maciej Stuhr, Janusz Gajos, Maciej Musiał czy Paulina Gałązka.

My także pojawiliśmy się na premierze z naszą kamerą by porozmawiać z twórcami o tym jak pracowało się nad kontynuacją hitu sprzed 25 lat. Czy była jakaś presja? Czy łatwo powraca się po tak długim czasie do bohaterów, których się kiedyś grało?

Zapraszamy was do obejrzenia naszej relacji z premiery filmu Fuks 2:

Fuks 2 - o czym jest film?

Maciek jest bystrym i ogarniętym dwudziestolatkiem, choć pieniądze i samochód na randkę musi pożyczyć od taty. Jego ojciec w dniu osiemnastych urodzin odpalił ładunek wybuchowy, ukradł samochód, przyczynił się do rozbicia dwóch policyjnych radiowozów i „stuknął na grubą kasę” szemranego biznesmena. Jednocześnie zdobył serce pięknej kobiety. Poprzeczkę zawiesił zatem wysoko, a już niedługo okaże się, czy syn odziedziczył po nim brawurowy charakter i skłonność do niebezpiecznych intryg. Wszystko to stanie się za sprawą randki, która połączy go z dwiema nieprzewidywalnymi kobietami i wciągnie w grę, której stawką jest wielka kasa i jeszcze większa miłość.

Fuks 2 – obsada

W filmie Fuks 2 występują m.in.: Maciej Stuhr, Janusz Gajos, Cezary Pazura, Maciej Musiał, Sonia Bohosiewicz, Paulina Gałązka i Katarzyna Sawczuk.