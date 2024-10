Future Frombork Festival czyli jak marka LG oswoiła sztuczną inteligencję

foto. materiały prasowe

Niedawno odwiedziliśmy Frombork z okazji pierwszej edycji Future Frombork Festival, nad którą objęliśmy patronat. Festiwal okazał się interdyscyplinarnym spotkaniem nauki, sztuki oraz mody i to w mieście, w którym żył i pracował Mikołaj Kopernik. Dlatego jedną z atrakcji była prezentacja starodruków pamiętających jego czas, z autentycznymi podpisami astronoma. Zaprezentowano też współczesne dokonania naukowców z PAN firmy Astronika, w tym pierwszego polskiego satelitę. W przestrzeni kosmicznej krąży dziś ponad 80 elementów opracowanych przez polskich naukowców i wyprodukowanych przez polskie firmy, a nasi krajowi eksperci uczestniczą w wielu międzynarodowych misjach. I o tych dokonaniach polskiej nauki, o badaniach kosmosu, o przyszłości świata, a także o sztucznej inteligencji i jej roli w naszych życiu przedstawiciele środowiska naukowego, mediów i partnerów festiwalu rozmawialiśmy w tych samych murach, w których kiedyś Mikołaj Kopernik prowadził prace astronomiczne.

Nasz panel o przyszłości rozwoju technologii w życiu codziennym i tym, co AI nam daje a co zabiera, uświetniła firma LG, partner technologicznym festiwalu. Jako panelista wystąpił Aleksandr Dołżyński, ekspert technologiczny i trener produktowy z certyfikatem LG Global Trainer w LG Electronics. Oraz Michał Szwajewski, dyrektor merytoryczny festiwalu i prezes Space Entrepreneurship Institute. A moderowała go nasza redakcyjna koleżanka Martyna Ludwig.

Goście mogli posłuchać, jak eksperci zastanawiają się na głoś, czy sztucznej inteligencji należy się obawiać, czy nie, bo nowoczesne technologie często są dla zwykłego człowieka zagadką. Tak naprawdę AI uczestniczy w naszym życiu na każdym kroku, ułatwiając i usprawniając nasze funkcjonowanie. Algorytmy uczące się naszych preferencji przy wyborze filmów na platformach VOD, smarfony, które podpowiadają nam kolejne rozwiązania w edycji obrazu czy dźwięku, pralka, która sugeruje nam, jak najoptymalniej wyprać rzeczy szacując ich wagę, stopień zabrudzenia i materiał to już nasze życie codzienne. Prelegenci zgodnie doszli do wniosku, że sztuczna inteligencja to kolejnym i ogromny krok w rozwoju ludzkiej cywilizacji, może na miarę odkrycia kopernikowskiego.

Podczas Future Frombork Festiwal także miłośnicy mody mogli znaleźć coś dla siebie: swoją kolekcję, inspirowaną kosmosem, widzianym w filmach i w programach telewizyjnych, materiałami udostępnionymi przez NASA, w tym materiałami archiwalnymi z lat 60-tych, czyli złotej ery odkryć kosmicznych, przedstawił duet projektantów tworzących markę MMC: Ilona Majer i Rafał Michalak.

Motywy kosmiczne – zarówno te odwołujące się wprost do historii, jak i te znane szerokiej publiczności z filmów Science Fiction, gwiazdy, srebrne materiały i futurystyczne sylwetki – właśnie to wyraźnie wybrzmiało w kolekcji zaprezentowanej we Fromborku przez MMC.

Goście przybywający na pokaz mieli okazję zapoznać się z nowymi sprzętami marki LG, które korzystają z zaawansowanej sztucznej inteligencji. AI w najnowszych telewizorach LG OLED analizuje obraz już na poziomie pikseli, by poprawić i wyostrzyć rozmyte obiekty i tła. Inteligentny procesor AI skutecznie oddziałuje także na kolorystykę. Analizuje najczęściej używane odcienie, w związku z czym możliwe jest dokładne oddanie nastroju i emocji zgodnie z zamiarem twórców filmów i treści.

System webOS oferuje intuicyjny dostęp do aplikacji i treści, a także możliwość personalizacji w oparciu o preferencje użytkowników. Dzięki funkcjom takim jak AI Concierge, użytkownicy mogą szybko znaleźć interesujące ich treści oraz otrzymywać spersonalizowane rekomendacje. Nowoczesny interfejs pozwala na prostą obsługę, co sprawia, że webOS idealnie wpisuje się w potrzeby współczesnych użytkowników.

Platforma webOSwspiera także technologię AI Picture Pro, która optymalizuje jakość obrazu w czasie rzeczywistym oraz system AI Sound Pro, który zapewnia wirtualny dźwięk przestrzenny 9.1.2, dzięki czemu użytkownicy mogą w pełni cieszyć się zarówno obrazem, jak i dźwiękiem najwyższej jakości. Dzięki temu telewizory LG, obecne na Future Frombork Festival, doskonale wpisują się w tematykę wydarzenia pokazując, jak technologia może służyć zarówno rozrywce, jak i codziennemu życiu.

Na telewizorach LG OLED evo pro można było także oglądać pokaz MMC, a projektor LG CineBeam Q był elementem wydarzenia. Dzięki temu można było zobaczyć jak sztuka łączy się z technologią. Firma zaprezentowała zakrzywiony monitor LG UltraGear 45GS95QE, na którym prezentowane były prace Szymona Sipowicza, wykonane w technice cyfrowej, przy pomocy narzędzi AI. Inspiracją do nich był motyw przewodni festiwalu, czyli kosmiczne przestrzenie z Mikołajem Kopernikiem.

Twórca podczas pracy korzystał właśnie z monitora LG UltraGear 45GS95QE, by przetestować jego możliwości w projektowaniu cyfrowym, wykorzystując funkcje takie jak idealna czerń, nieskończony kontrast i wierność odwzorowania kolorów, gwarantowane przez ekran OLED.

Uzupełnieniem wydarzenia we Fromborku był koncert Nannok of the North. Duet tworzący zespół to Piotr Kaliński i Stefan Wesołowski. Młodzi, utalentowani i cieszący się zasłużoną sławą twórcy muzyczni zaprezentowali wyjątkową kompozycję z użyciem dźwięków z kosmosu, a ich premierowo przedstawiony materiał będzie podstawą nowej płyty duetu.

Tych, którzy nie mieli okazji uczestniczyć w tegorocznej edycji, organizatorzy zapraszają ponownie do Fromborka we wrześniu 2025 roku.