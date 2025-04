Domowe kino na miarę budżetu: telewizor LG QNED i soundbar S70TY w akcji

fot. LG

Reklama

Po co mi duży telewizor, skoro zawsze mam przy sobie smartfon?

Wyobraź sobie oglądanie drugiej części Diuny na smartfonie: nawet jeśli obraz jest ostry i kolorowy, mały ekran nie odda rozmachu i majestatu otwierającej film zagłady patrolu Harkonnenów czy ataku na gigantyczną żniwiarkę lub walki na arenie na Giedi Prime. Ale nie tylko tak efektowne i majestatyczne sceny tracą na takim ekraniku. Subtelności gry aktorskiej w Dojrzewaniu czy pietyzm wykonania strojów w Lamparcie też umknie naszej uwadze podczas oglądania na smartfonie. Przewagi dużego ekranu nad małym są widoczne od pierwszego seansu, że o meczu piłki nożnej nie wspomnę. Na smartfonie piłka jest wielkości kilku pikseli, a sami piłkarze niewiele więksi. W tym przypadku rozmiar zdecydowanie ma znaczenie i duży może więcej!

fot. materiały prasowe

Warto też podkreślić, że nie ma czegoś takiego, jak zbyt duży telewizor. Mit oglądania w odpowiedniej odległości od ekranu – rosnącej wraz z przekątną – pochodzi jeszcze z czasów telewizorów kineskopowych o formacie 4:3. Obecnie złota zasada jest taka, że należy kupić największy telewizor, na jaki nas stać i jaki zmieści się do przeznaczonego nań pomieszczenia.

Ale duży ekran to jeszcze nie wszystko, w domowym kinie warto też pamiętać o nagłośnieniu.

fot. LG

No dobrze, a po co soundbar, skoro TV ma wbudowane głośniki?

Tak, jak większy ekran telewizora ma przewagę nad smartfonem, tak samo zewnętrzne głośniki np. w soundbarze lub innym zestawie kina domowego mają przewagę nad głośnikami wbudowanymi w telewizor. Praw fizyki nie przeskoczymy – nowoczesne telewizory mają wąski profil i jeszcze cieńsze ramki. Nie ma tam miejsca na naprawdę dobre głośniki. Wbudowane głośniki często zniekształcają niskie tony, a dialogi bywają niewyraźne nie tylko w polskich produkcjach. Nawet niedrogi soundbar rozwiązuje te niedogodności:

- Dialogi są wyraźniejsze – nie trzeba podkręcać głośności podczas cichych rozmów.

- Efekty specjalne brzmią naturalnie – np. odgłosy deszczu otulają, zamiast dominować.

- Muzyka zyskuje głębię – soundtrack Interstellar nabiera rozmachu, a oglądanie koncertów czy teledysków staje się muzyczną ucztą.

- Gry wideo stają się bardziej immersyjne – dobre nagłośnienie przenosi nas w sam środek akcji np. w nowym Assassin’s Creed Shadows.

Źródło: materiały prasowe

Jeśli masz już telewizor, soundbar jest najprostszym sposobem na dźwiękowy upgrade. A jeśli kupujesz nowy TV, to model LG QNED 55QNED87T6B w zestawie z soundbarem LG S70TY gwarantuje spójność brzmienia z obrazem i wyjątkową wygodę konfiguracji. Taki zestaw LG QNED i S70TY to żaden luksus dla wybranych, tylko pragmatyczna i niedroga inwestycja w jakość codziennej rozrywki dla osób chcących wejść w świat kina domowego bez inwestycji w kosztowny system audio-video. Telewizor świetnie sprawdzi się przy oglądaniu treści HDR oraz w grach wideo, a soundbar doda głębi wszystkim treściom.

fot. LG

Telewizor LG QNED: obraz, który wciąga

Technologia QNED w modelu LG QNED 55QNED87T6B to gwarancja nasyconych kolorów i ostrych detali – nawet w dynamicznych scenach. Dzięki podświetleniu Mini LED i lokalnemu wygaszaniu czernie są niemal tak głębokie jak w OLED-ach, a jasne elementy (np. eksplozje w filmach akcji) błyszczą bez prześwietleń. Procesor z AI na bieżąco analizuje obraz, poprawiając kontrast i redukując szumy w starszych produkcjach (np. klasyczne filmy na Netflixie).

fot. Apple TV+

Technologie HDR10 i Dolby Vision sprawiają, że mroczne seriale, jak choćby Silos, wyglądają tak, jak zamierzyli twórcy – z precyzyjnym odwzorowaniem gry świateł i cieni. A jeśli jesteś fanem gier, aplikacje dostępne w systemie webOS pozwala grać w chmurze (GeForce NOW, wkrótce Xbox Cloud) bez konsoli – wystarczy podłączyć pad poprzez Bluetooth.

Dzięki programowi webOS Re:New telewizor będzie otrzymywał pełne aktualizacje przez 5 lat – nie tylko systemowe, ale też związane z bezpieczeństwem. To jak zakup sprzętu, który „rośnie” wraz z postępami technologii.

fot. LG

Soundbar LG S70TY: otaczający dźwięk

Twórcy wkładają mnóstwo pracy w warstwę dźwiękową filmów, seriali czy gier. Soundbar LG S70TY w układzie 3.1.1 z obsługą Dolby Atmos tworzy „kopułę” z dźwięku, dzięki której scena z klikerami w The Last of Us staje się jeszcze bardziej przerażająca. Soundbar łatwo łączy się z telewizorem, a zestawem sterujemy jednym pilotem. Co więcej – funkcja WOW Orchestra sprawia, że głośniki TV i soundbara będą ze sobą współpracowały, tworząc jeden duży system audio.

fot. LG

Tryby AI automatycznie dostosowują brzmienie: podczas efektownych scen akcji podkręcą bas, w dialogach (np. w Severance) wyostrzą głosy, a podczas oglądania koncertów oddadzą wnętrze sali koncertowej czy stadionu. System z łatwością można rozbudować o dodatkowe głośniki, by uzyskać pełne 5.1.2.