The Rock zagra w filmie... KOGO? Ten reżyser ma 10 nominacji do Oscara!

Dwayne „The Rock” Johnson w swoich mediach społecznościowych potwierdził, że zagra w nadchodzącym filmie słynnego reżysera Martina Scorsese! Twórca jest bardzo znany i szanowany w branży, ponieważ był aż dziesięciokrotnie nominowany do Oscara w kategorii Najlepszy reżyser, z czego raz wygrał statuetkę za Infiltrację z 2006 roku.

The Rock w filmie Martina Scorsese!

Poniżej znajdziecie post Dwayne'a Johnsona w sprawie nowej roli. „Jestem wdzięczny za ten czas, który uważam za najbardziej kreatywnie inspirujący w mojej karierze, za współpracę z moimi przyjaciółmi i oczywiście mistrzem Martym Scorsese” – napisał The Rock w X. – „W latach 60., 70. i 80. mafia kontrolowała Nowy Jork, Miami, Chicago, Vegas i miała szczególnie silną władzę na wyspie, na której się wychowałem, czyli Hawajach”.

Kogo zagra The Rock w filmie Martina Scorsese?

W lutym 2025 roku pojawiły się pierwsze doniesienia o nowym filmie Martina Scorsese. Produkcja ma opowiadać o działalności mafii na Hawajach.

Kogo zagra The Rock? Dwayne Johnson ponoć ma wcielić się w aspirującego szefa mafii, który będzie wspinał się na szczyt po szczeblach przestępczego półświatka, a jego postać jest porównywana do roli odgrywanej przez Jacka Nicholsona w Infiltracji Martina Scorsese.

Trzeba przyznać, że wiele osób mogłoby uznać współpracę The Rocka i Martina Scorsese za zaskakującą, ponieważ Dwayne Johnson jest kojarzony głównie z akcyjniakami i blockbusterami, a reżyser – ambitnym kinem. Wygląda jednak na to, że aktor i wrestler ma wreszcie szansę poszerzyć swoje horyzonty, co wcale nie jest łatwe, gdy większość widzów kojarzy cię z konkretnym gatunkiem. Swego czasu mówił o tym między innymi Dave Bautista.

"Dwayne Johnson idzie po Oscara!" - te słowa są brane za żart, a nie powinny

W produkcji oprócz The Rocka obsadzono również Leonardo DiCaprio i Emily Blunt. Na razie film nie ma daty premiery. O aktualizacjach będziemy was informować na bieżąco.

