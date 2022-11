Harry Potter: listopad wyjątkowym miesiącem dla Potterheadów. Świętujemy rocznice premier filmów wraz z LEGO

fot. Warner Bros.

Seria Harry Potter, pomimo premiery pierwszej książki w 1997 roku, do dziś cieszy się niesłabnącą popularnością. Na kanwie 7 powieści autorstwa J. K. Rowling powstało 8 filmów, a wiele firm nadal prześciga się w tworzeniu kolejnych akcesoriów dla wielbicieli przygód młodego czarodzieja.

Jeśli urodziliście się do początku lat 90-tych lub wcześniej to istnieje duża szansa, że przeżywaliście wydawanie kolejnych tomów z serii oraz premiery następnych filmów na żywo. Wielogodzinne kolejki w księgarniach w noc rozpoczęcia sprzedaży książek i wyczekiwanie na bilety do kina na premierowe seanse – brzmi znajomo? Fenomen historii wykreowanej przez Rowling był tak ogromny, że została przetłumaczona do 2018 roku na 80 języków, a produkcje biły rekordy popularności.

Harry Potter – listopad miesiącem premier filmów

Przypomnijmy, że listopad stał się w latach 2001 – 2011 jednym z najbardziej wyczekiwanych miesięcy przez potteromaniaków, bo aż cztery z ośmiu filmów o przygodach Harry’ego Pottera miało swoje światowe premiery właśnie wtedy. Harry Potter i Kamień Filozoficzny pojawił się w kinach 4 listopada 2001 roku (polska premiera miała miejsce dopiero w styczniu następnego roku), Harry Potter i Komnata Tajemnic 3 listopada 2002 roku (w tym roku obchodzimy 20-tą rocznicę!), Harry Potter i Czara Ognia 6 listopada 2005 roku, a Harry Potter i Insygnia Śmierci: Część 1 11 listopada 2010 roku. Jeśli ktoś szukał wymówki na maraton filmów z Potterem na długie, listopadowe wieczory to pamiętajcie, że teraz wręcz nie wypada nie świętować rocznic tych kultowych już tytułów.

Poszliśmy jednak o krok dalej i przedłużamy świętowanie razem z LEGO. Wybraliśmy do wspólnego ułożenia zestaw, który spaja zdecydowaną większość części przygód Harry’ego Pottera. Mowa oczywiście o gabinecie Dumbledore’a, czyli wielkiego dyrektora Hogwartu.

Testujemy LEGO Harry Potter – Gabinet Dumbledore’a

Przedstawienie gabinetu Dumbledore’a zmieniało się w kolejnych filmach, ale w zestawie LEGO: Gabinet Dumbledore’a dostajemy zdecydowanie najbardziej „wypasioną” wersję. W wersji LEGO ma on aż trzy piętra!

Zestaw dedykowany jest osobom powyżej ósmego roku życia i zgodzę się z tą klasyfikacją. Przy dopasowaniu kilku fragmentów naszej wieży trzeba mieć naprawdę sokole oko. Poziom trudności oceniłabym na 7/10 – potrzeba skupienia na te przynajmniej kilka godzin układania klocków, ale zdecydowanie warto, a zabawa będzie przednia.

Zestaw LEGO Harry Potter: Gabinet Dumbledore’a składa się z 5 torebek z klockami, instrukcji obsługi, naklejek, siedmiu figurek (Harry Potter, Hermiona Granger, Albus Dumbledore, Severus Snape, Minerwa McGonagall, Argus Filch + jego kotka, pani Norris) oraz trzech kart z czekoladowych żab (oczywiście w wersji LEGO). Zestawy LEGO słyną z detali, które zachwycą nawet zagorzałych Potterheadów: w biblioteczce Dumbledore’a znajdziemy dziennik Toma Riddle’a, Harry otrzymał Pelerynę-Niewidkę, zajrzymy do Myślodsiewni, a wisienką na torcie będzie uhonorowany na specjalnym miejscu Miecz Gryffindora.

Zobaczcie jak z bliska wygląda Gabinet Dumbledore’a w wersji LEGO i prace nad nim. Jeśli oglądacie galerię na smartfonie pamiętajcie by w nią kliknąć - rozwiną się wtedy pełne zdjęcia i opisy.

LEGO: Gabinet Dumbledore’a – zdjęcia, real photo