Hobbit - ciekawostki z filmowej trylogii. Smutny McKellen, ryk Smauga i inne

W filmie "Hobbit: Niezwykła podróż" iluzję przewagi wzrostu Gandalfa nad Bilbo i krasnoludami stworzono przez umieszczenie aktorów i aktorek na zupełnie innym planie, podczas gdy Ian McKellen, wcielający się w czarodzieja, odgrywał swoją rolę zupełnie sam. Aktor czuł się przez to bardzo samotny. Ekipa, aby go pocieszyć, wkradła się do jego namiotu (służącego za garderobę) i udekorowała go pamiątkami z filmów z trylogii Władca Pierścieni, świeżymi kwiatami i owocami. Co ciekawe, w trylogii Władca Pierścieni problem różnicy wzrostu rozwiązano przez umieszczenie pewnych postaci dalej od kamery. Aktorzy znajdowali się na tym samym planie co McKellen.