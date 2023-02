Horrory i fantastyka nie mają lekko na Oscarach, ale te filmy podbiły serca Akademii

fot. materiały promocyjne

Chyba nikogo nie zaskoczy stwierdzenie, że krytycy, uważający kino za sztukę wyższą zawsze nieco z pobłażaniem podchodzili do gatunków takich jak fantasy, horror czy science fiction. Doskonałym odzwierciedleniem tej niezbyt fajnej tendencji są Oscary, które nieczęsto są przyznawane twórcom poruszającym się w ramach kina fantastycznego. Zdarzają się oczywiście wyjątki, o których więcej w poniższej galerii, ale nie da się ukryć, że wiele wspaniałych filmów nie zostaje odpowiednio docenionych tylko dlatego, że część członków Akademii uznaje je za trywialne. Ta tendencja zaczęła zmieniać od czasu wielkiego sukcesu Władcy Pierścieni, po którym przynajmniej jeden fantastyczny film nominowany jest w najważniejszych kategoriach.

W poniższym zestawieniu wyszczególniliśmy produkcje, które uzyskały nominacje, lub nagrody za najlepszy film, reżyserię, scenariusz i kreacje aktorskie. Swojego czasu przyjęło się, że miejsce fantastyki jest w kategoriach technicznych. Kilka Oscarów za efekty czy dźwięk satysfakcjonowało fanów, ale w przypadku najwybitniejszych produkcji pozostawał niedosyt. W galerii znajdziecie filmy, które przebiły się do oscarowej "pierwszej ligi". Mimo, że większość z nich nie zgarnęła najważniejszych statuetek, to sama nominacja jest wystarczającym wyróżnieniem. Poniższe obrazy posegregowaliśmy od tych, które uzbierały pojedyncze nominacje, do największych wygranych Oscarów. Sprawdźcie, kto znajduje się na szczycie!

Horrory, science fiction i fantasy - te filmy odniosły sukces na Oscarach