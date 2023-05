Huawei P60 Pro – absolutny geniusz fotografii i designu

fot. naEkranie.pl

Huawei P60 Pro to najnowocześniejszy flagowiec wyróżniający się możliwościami foto, designem, świetnym ekranem oraz żywotnością baterii. Czyli dokładnie tymi rzeczami, których oczekują użytkownicy. Bazując na fundamencie stworzonym przez świetny fotograficzny smartfon Huawei Mate 50 Pro, P60 Pro może pochwalić się wieloma udoskonaleniami, co czyni go godnym zaufania wyborem dla entuzjastów fotografii, poszukiwaczy przygód i każdego, kto szuka wydajnego i eleganckiego smartfona.

Design i jakość wykonania

Huawei P60 Pro może pochwalić się najwyższej jakości designem i budową. Wysokiej jakości materiały i dbałość o szczegóły sprawiają, że urządzenie jest zarówno atrakcyjne wizualnie, jak i wytrzymałe w codziennym użytkowaniu. Wodoodporność na poziomie normy IP68 zwiększa komfort obsługi, zapewniając ochronę przed żywiołami. Plecki smartfona w wersji białej pokryte są tworzywem przypominającym masę perłową. Dzięki temu każdy egzemplarz jest niepowtarzalny i wyjątkowy. Szkoda tylko, że producent nie pokusił się o stworzenie w tym stylu także wersji czarnej, przegapiona została okazja nazwania jej Czarną Perłą. Jack Sparrow na pewno ruszyłby na jej poszukiwanie! Zaletą plecków w obu wersjach kolorystycznych jest to, że nie łapią odcisków palców. Smartfon wygląda tak ładnie i elegancko, że aż żal chować go w etui ochronnym.

fot. naEkranie.pl

Piękny i jasny ekran

Mierzący 6,67-cala wyświetlacz LTPO OLED o rozdzielczości 2700 × 1220 pikseli i adaptacyjnym odświeżaniu do 120 Hz, ma też zakrzywione krawędzie ze wszystkich stron, co nadaje mu elegancki wygląd. Ekran chroniony jest przez Kunlun Glass – niezwykle wytrzymałe szkło stworzone przez Huawei. Wysokiej jakości wyświetlacz zapewnia jasny, żywy obraz w każdych warunkach, ale przede wszystkim w pełnym słońcu. Maleńki otwór na górze ekranu mieści 13 MP aparat selfie natomiast w dolnej części ekranu mieści się czytnik linii papilarnych. Biometria zostały ulepszone w kwestii identyfikacji odcisków palców, ale P60 Pro jest też w stanie bez trudu rozpoznać naszą twarz w celu odblokowania telefonu.

Wyjątkowość aparatu

Główny aparat Huawei P60 Pro jest świadectwem zaangażowania Huawei w innowacje w dziedzinie mobilnej fotografii. Firma podkreśla to zresztą kształtem wyspy aparatów na pleckach smartfona, która gdy trzymamy urządzenie w poziomie wyglądem przypomina cyfrowy aparat fotograficzny. Główny zespół aparatów łączy w sobie dużą przysłonę, grupę soczewek o wysokiej transmisji światła oraz superczułą matrycę RYYB, aby drastycznie zwiększyć ilość światła wpadającego na matrycę. W rezultacie końcowy efekt P60 Pro przewyższa nawet aparaty fotograficzne. Regulowana, mechaniczna przysłona, odziedziczona po Mate 50 Pro, zapewnia wszechstronność w rejestrowaniu zachwycających obrazów w każdych warunkach. Wyróżnia się zwłaszcza w kwestii makro.

Huawei P60 Pro - makro

Ponadto, P60 Pro wyposażony jest 3,5x peryskopowy teleobiektyw, który wykorzystuje mieszankę zaawansowanych technologii, aby zapewnić znaczną poprawę fotografii nocnych. Dzięki temu teleobiektyw może rejestrować zapierające dech w piersiach obrazy, nawet w słabym oświetleniu. Połączenie sprzętu i optymalizacji oprogramowania sprawia, że P60 Pro jest doskonałym wyborem dla entuzjastów fotografii mobilnej.

Huawei P60 Pro robi też genialne zdjęcia księżyca przy zastosowaniu zoomu 10x. Wyglądają naprawdę imponująco i z pewnością zrobią wrażenie na znajomych i rodzinie.

Huawei P60 Pro - księżyc

Żywotność baterii i ładowanie

Huawei P60 Pro jest wyposażony w baterię o pojemności 4815 mAh, która zapewnia niezawodną wytrzymałość, z łatwością wytrzymując cały dzień użytkowania. Telefon obsługuje również 88 W przewodowe super szybkie ładowanie Turbo, które umożliwia szybki czas ładowania: od 0% do 89% w zaledwie 30 minut, a pełne naładowanie w mniej niż 40 minut. Takie możliwości ładowania zapewniają użytkownikom szybkie uzupełnienie energii w razie potrzeby, minimalizując czas uwiązania smartfona do ładowarki. P60 Pro obsługuje też bezprzewodowe ładowanie z mocą aż 50 W.

fot. naEkranie.pl

Tryb awaryjny to innowacyjna funkcja, która przedłuża żywotność baterii w przypadku krytycznie niskiego poziomu zasilania. Gdy poziom naładowania baterii osiągnie 1%, P60 Pro automatycznie przechodzi w tryb awaryjny, wyłączając większość funkcji telefonu i pozostawiając dostęp jedynie do niezbędnych aplikacji, takich jak połączenia telefoniczne, wiadomości tekstowe i kilka innych kluczowych aplikacji. W tym trybie, P60 Pro może wytrzymać do 8 minut czasu rozmowy, zapewniając użytkownikom możliwość prowadzenia krytycznej komunikacji w razie potrzeby.

fot. naEkranie.pl

Wydajność i oprogramowanie

Pod maską P60 Pro znajduje się szybki procesor Snapdragon 8+ Gen 1 4G Mobile Platform, 8 lub 12 GB pamięci RAM i 256 lub 512 GB pamięci masowej, które zapewniają najwyższą wydajność w codziennym użytkowaniu. Użytkownicy mogą oczekiwać płynnej wielozadaniowości, błyskawicznego uruchamiania aplikacji i gier oraz ich bezproblemowego, szybkiego działania.

System P60 Pro jest przyjazny użytkownikowi i zawiera unikalne funkcje dostosowywania, które zwiększają ogólną wygodę użytkowania. Optymalizacje oprogramowania Huawei pomagają zmaksymalizować wydajność i żywotność baterii, zapewniając, że urządzenie pozostaje responsywne i energooszczędne przez cały dzień.

fot. naEkranie.pl

Na koniec

Huawei P60 Pro to znakomity flagowy smartfon, który wyróżnia się zwłaszcza w dziedzinie fotografii mobilnej. Jego innowacyjne funkcje aparatu, możliwość szybkiego ładowania i wysokiej jakości design sprawiają, że jest to atrakcyjny wybór dla użytkowników poszukujących najlepszych technologii mobilnych. Choć ma mieć pewne drobne wady lub obszary do poprawy, mocne strony P60 Pro znacznie przewyższają jego ograniczenia.

Dla entuzjastów fotografii, P60 Pro oferuje niezrównane wrażenia z mobilnego obrazowania, umożliwiając robienie oszałamiających zdjęć w szerokim zakresie scenariuszy – od genialnego makro, przez świetne możliwości portretowe i landszaftowe aż po zdjęcia nocne i księżycowe oraz niesamowite możliwości zoomu.

fot. naEkranie.pl

88 W przewodowe super szybkie ładowanie Turbo i funkcje trybu awaryjnego zapewniają użytkownikom utrzymanie zasilania i funkcjonalności urządzenia przez cały dzień, co czyni P60 Pro niezawodnym towarzyszem gotowym na wszystkie scenariusze.

Podsumowując, Huawei P60 Pro to najwyższej klasy flagowy smartfon. Jest to doskonały wybór dla każdego, kto szuka niezwykle eleganckiego urządzenia o wysokiej wydajności. Niezależnie od tego, czy jesteś entuzjastą fotografii, poszukiwaczem przygód, czy po prostu szukasz mocnego i niezawodnego smartfona, Huawei P60 Pro jest pewnym wyborem, którego nie można przeoczyć.

fot. naEkranie.pl