Wystartowała promocja na smartwatche, smartfon oraz laptop Huawei

fot. Huawei

Reklama

Obniżone o 100 złotych zostały ceny bestsellerowych smartwatchów Huawei z serii Watch GT 3 oraz GT 3 Pro. Model GT 3 dostępny jest w sportowej, wersji męskiej Active oraz damskiej Elegant ze złotą bransoletką i usportowionej Active. Z kolei Huawei GT 3 Pro kupić można wyłącznie w męskiej Elite z tytanową bransoletą. W obniżonej cenie dostępny jest też bardziej budżetowy Huawei Watch FIT 2 Active. W przypadku tego modelu dostępne są trzy wersje kolorystyczne: czarna, niebieska oraz różowa. Ceny poszczególnych modeli znajdziecie w tabeli na końcu tekstu.

Do smartwatcha premium słuchawki gratis

W pierwszej połowie 2023 Huawei wprowadził na rynek dwa modele sprytnych zegarków z najwyższej półki: Huawei Watch Ultimate w dwóch wersjach: Voyage oraz Expedition, a także Huawei Watch 4 Pro w trzech wersjach: Elite, Classic i Blue Edition. Przy zakupie każdego wymienionego przed chwilą typu smartwatcha, kupujący otrzyma bonus w postaci słuchawek bezprzewodowych Huwei FreeBuds 5i o kosztujące w sklepie 399 zł.

fot. Huawei

Atrakcyjny laptop w promocji

Wśród ofert znajduje się również Huawei MateBook D16 2022 za 3799 zł (czyli taniej o 200 zł), który zapewni niezawodność i wydajność w nauce dzięki procesorowi Intel i5, 16 GB pamięci RAM i dyskowi SSD 512 GB.

fot. Huawei

Najlepszy fotosmartfon z prezentem

Z kolei przy zakupie fotosmartfonu Huawei P60 Pro za 5499 zł, w prezencie można dostać smartwatch Huawei GT 3 Active w wersji o mniejszej lub większej średnicy koperty. Oferta trwa do 27 sierpnia w sklepach Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD oraz w sklepie firmowym na huawei.pl.

fot. Huawei

Szczegóły promocji „Produkty z klasą”

Promocja na pozostałe sprzęty obowiązuje w sklepach takich, jak: Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Komputronik oraz na huawei.pl. Oferta na smartwatche trwa do 27 sierpnia, natomiast promocja na laptop będzie dostępna do 10 września. Oferty dostępne są do wyczerpania zapasów. Szczegóły i warunki promocji dostępne są u sprzedawców i mogą różnić się w zależności od miejsca zakupu.

Nazwa Produktu - Specyfikacja - Kolor Rekomendowana cena detaliczna Cena promocyjna W prezencie HUAWEI MateBook D16 2022 - Intel i5/16 GB RAM /512 GB SSD 3999 zł 3799 zł - HUAWEI Watch Fit 2 Active - Różowy, czarny lub niebieski 599 zł 549 zł - HUAWEI WATCH GT 3 42mm Elegant 1299 zł 1199 zł - HUAWEI WATCH GT 3 42mm Active 1099 zł 999 zł - HUAWEI WATCH GT 3 Active - Czarny 999 zł 899 zł - HUAWEI WATCH GT 3 Pro 46mm Elite 1999 zł 1799 zł - HUAWEI P60 Pro - 8 GB / 256 GB 5499 zł - HUAWEI GT 3 (46mm) Active lub HUAWEI GT 3 (42mm) Active HUAWEI WATCH Ultimate Voyage 4199 zł - HUAWEI FreeBuds 5i HUAWEI WATCH Ultimate Expedition 3299 zł - HUAWEI FreeBuds 5i HUAWEI WATCH 4 Pro Elite 2799 zł - HUAWEI FreeBuds 5i HUAWEI WATCH 4 Pro Classic 2399 zł - HUAWEI FreeBuds 5i HUAWEI WATCH 4 Pro Blue Edition 2399 zł - HUAWEI FreeBuds 5i