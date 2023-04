HUAWEI WATCH Ultimate - smartwatch wytrzymalszy od tytanu!

fot. Huawei

Ten przełomowy zegarek to perfekcyjne połączenie elegancji na najwyższym poziomie z ekstremalnym zacięciem sportowym. Stworzony został z zarezerwowanego dotąd jedynie dla luksusowych zegarków klasycznych, niebywale odpornego na uszkodzenia stopu metalu, uzupełnionego nanoceramicznym spiekiem i szkłem szafirowym. Smartwatch wyposażono w duży wyświetlacz o wysokiej jakości oraz wiele funkcji monitorowania parametrów zdrowotnych. HUAWEI WATCH Ultimate oferuje nawet do dwóch tygodni pracy na jednym ładowaniu, jak również jest świetnym partnerem podczas wymagających aktywności sportowych, szczególnie dla miłośników ekspedycji i nurkowania. Do sprzedaży w Polsce trafiły dwie wersje: Voyage (w kolorze srebrzystym) oraz Expedition (w kolorze czarnym).

Huawei Watch Ultimate

Nasze portfolio produktowe jest tak różnorodne, że każdy znajdzie w nim coś dla siebie. Dzięki temu jesteśmy liderem na rynku smartwatchy – średnio co piąty inteligentny zegarek sprzedany w Polsce w 2022 roku wyprodukowany był przez Huawei. Widząc zwiększające się zainteresowanie segmentem premium, wprowadzamy do Polski HUAWEI WATCH Ultimate – model zacierający granice między luksusowymi, klasycznymi zegarkami i innowacyjnymi smartwatchami. Ma wszystko, co niezbędne, aby odnieść sukces i na lata zagościć na nadgarstkach wielu Polaków: świetny design, przełomowe materiały i ekstremalne funkcje – powiedział Martin Sun, Country Manager, HUAWEI CBG Polska.

Ekstremalnie klasyczny i twardszy od tytanu

Obudowę HUAWEI WATCH Ultimate wykonano z innowacyjnego stopu metali na bazie cyrkonu, który odznacza się wyjątkową trwałością – jest 4,5-krotnie wytrzymalszy i 2,5-krotnie twardszy niż stop tytanu. Materiał ten idealnie uzupełnia się z nanoceramicznym bezelem i tarczą z szafirowego szkła, dzięki czemu zegarek jest wyjątkowo odporny na uszkodzenia. Dla zwiększenia wygody użytkowania smartwatch wyposażono w 3 przyciski, które nawiązują do schematu projektowania tradycyjnego, wysokiej klasy zegarka: obrotowa korona 3D, przycisk funkcyjny i dodatkowy przycisk do wykorzystania w trybie nurkowania i ekspedycyjnym.

fot. Huawei

Dwa nowe tryby pozwalają sięgać głębiej i dalej

HUAWEI WATCH Ultimate na nowo definiuje standardy wodoodporności wśród inteligentnych zegarków. Spełnia wymogi normy wodoodporności ISO 22810 i jako sprzęt do nurkowania według normy EN13319, co pozwala na wykorzystanie go jako komputera nurkowego do głębokości aż 100 metrów. A wszystko to za sprawą ponad 16 struktur, dzięki którym zegarek wytrzyma tak duże ciśnienie. Cztery różne tryby nurkowania (rekreacyjny, swobodny, techniczny i z akwalungiem) wykorzystują sprawdzony algorytm dekompresji Bühlmanna, dokładnie wskazując głębokość, prędkość oraz temperaturę podczas nurkowania, a także generując krzywe zanurzania i wynurzania.

fot. Huawei

W HUAWEI WATCH Ultimate po raz pierwszy pojawia się także unikalny tryb ekspedycyjny, który pozwala na precyzyjne monitorowanie najbardziej ekstremalnych aktywności, takich jak ultramaraton czy ultrabieg górski. Smartwatch umożliwia dokładne nawigowanie przez 30 godzin, a w trybie maksymalnego oszczędzania baterii pozwala na ciągłą analizę kluczowych parametrów treningowych i zdrowotnych nawet przez 50 godzin. Dzięki możliwościom precyzyjnego, dwuzakresowego pozycjonowania GNSS zegarek dokładnie rejestruje trajektorię ćwiczeń użytkownika, umożliwiając poszukiwaczom przygód łatwy powrót do punktu początkowego lub dowolnej poprzedniej lokalizacji.

fot. Huawei

Wytrwały asystent zdrowia na nadgarstku

HUAWEI WATCH Ultimate wyposażono w 1,5-calowy ekran AMOLED z wysoce wytrzymałą pokrywą ze szkła szafirowego. Dzięki odświeżaniu już od 1 Hz smartwatch pozwala na znaczne oszczędności energii przy ciągłym utrzymywaniu włączonego ekranu. Bateria cechuje się długą żywotnością – nawet do 14 dni pracy przy typowych scenariuszach dość intensywnego użytkowania. Gdy już się rozładuje, szybkie i bezprzewodowe naładowanie baterii do pełna zajmie jedynie około 60 minut.

fot. Huawei

HUAWEI WATCH Ultimate pozwala na pomiar EKG bez względu na miejsce, w którym znajdzie się jego użytkownik. Dzięki zaawansowanej technologii HUAWEI TruSeen™ 5.0+, precyzyjnie monitoruje tętno, natlenienie krwi oraz poziom stresu. Za szczegółową analizę snu odpowiada algorytm TruSleep™ 3.0, który pozwala na jeszcze dokładniejszą analizę snu, a w konsekwencji również poprawę jego jakości.

Dwie wersje do wyboru

Wersja Voyage – srebrzysta, wyposażona jest domyślnie w klasyczną, tytanową bransoletę. Dodatkowe paski w wersji standardowej oraz przedłużonej (służącej do zapięcia na kombinezon nurkowy) wykonane są z niealergizującego uwodornionego kauczuku (HNBR). Materiał te cechuje się wyższą wytrzymałością, elastycznością, lekkością i wygodą noszenia. Wersja Expedition – czarna, wyposażona jest w czarne paski z niealergizującego uwodornionego kauczuku – również w wersjach standardowej oraz przedłużonej.

fot. Huawei

Ekskluzywne, stworzone specjalnie dla HUAWEI WATACH Ultimate tarcze zegarków, pokazują czas z głównych miast w 24 strefach czasowych. Ta funkcja umożliwia użytkownikom śledzenie czasu bez wysiłku i intuicyjnie, bez względu na to, gdzie się znajdują. Do wyboru są również inne funkcjonalne tarcze, które można dopasować do swojego nastroju, aktywności lub ubioru.

fot. Huawei

Dostępność, ceny i promocja na start

Sugerowana cena detaliczna HUAWEI WATCH Ultimate w wersji Voyage (kolor srebrzysty) to 4199 zł, a w wersji Expedition (kolor czarny) to 3299 zł.

fot. Huawei

Od 3 do 23 kwietnia 2023 r. smartwatch dostępny jest w specjalnej ofercie przedsprzedażowej, w ramach której nabywcy otrzymają w prezencie słuchawki HUAWEI FreeBuds Pro 2 o wartości 799 zł. Zegarek dostępny będzie w oficjalnym sklepie huawei.pl, w strefie marki na Allegro oraz u wybranych Partnerów Biznesowych firmy – operatora sieci Plus oraz sieciach handlowych Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt oraz X‑kom.

fot. Huawei

W sklepie huawei.pl kupujący HUAWEI WATCH Ultimate poza słuchawkami otrzymają w prezencie wagę HUAWEI Scale 3 o wartości 149 zł, jak również będą mieć możliwość wydłużenia gwarancji o rok za pół ceny. W sklepie producenta dostępna będzie również wersja Expedition w wariancie z dodatkową, tytanową bransoletą, za 3699 zł. Zalogowani użytkownicy przy zakupie HUAWEI WATCH Ultimate mogą odebrać aż 5% wartości zamówienia w programie lojalnościowym w postaci Punktów Huawei, które można wymieniać na zniżki przy kolejnych zakupach. Tradycyjnie sklep huawei.pl oferuje również darmową, szybką dostawę oraz możliwość skorzystania z 20 rat z RRSO 0 %. Szczegóły oferty znajdują są pod adresem: https://consumer.huawei.com/pl/offer/nowosc/.

fot. Huawei