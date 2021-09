Incredible Hulk - ciekawostki. Uszy Abominacji i inspiracje Godzillą

Fot. Marvel

Incredible Hulk to ekranizacja historii jednego z najbardziej kultowych superbohaterów. Produkcja miała premierę w 2008 roku, a w głównego bohatera wcielił się Edward Norton, który później już nie powrócił do tej roli. Tytuł pochodzi z samych początków Kinowego Uniwersum Marvela. Chronologicznie to drugi film z tego świata, który zadebiutował na dużym ekranie. Poniżej możecie znaleźć różne ciekawostki, które mogliście wcześniej przegapić. Napiszcie w komentarzu, które informacje znaliście już wcześniej, a które były dla was kompletnym zaskoczeniem.

Incredible Hulk - ciekawostki o filmie. Miał trwać 3 godziny?

W komiksach Abominacja miała spiczaste uszy. Louis Leterrier chciał, by pojawiło się to w filmie, jednak odgryzienie ich przez Hulka uznano za zbyt intensywne dla filmu PG-13.

O czym jest Hulk z 2008 roku?

Bruce Banner to naukowiec, który pod wpływem stresu zmienia się w olbrzymie, zielone monstrum. Szuka więc leku na tę niezwykłą przypadłość. Niestety, ściga go armia, która pragnie wykorzystać jego umiejętności do własnych celów. W pewnym momencie na jego drodze staje przeciwnik, który może go pokonać.

