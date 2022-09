Jesień z Paramount Network - gorący październik i listopad z filmami i serialami

fot. materiały prasowe

Naszym zdaniem Paramount Network to kanał, obok którego nie można przejść obojętnie. Oferuje dostęp do bogatej biblioteki tytułów, dzięki czemu staje się atrakcyjną stacją dla kinomaniaków i fanów popkultury. Już teraz w każdy wtorek o godzinie 22:00 (aż do 18 października) na kanale tym można oglądać znakomity serial Coyote.

Paramount Network – październik

Fani kina akcji mogą planować sobotnie wieczory z Paramount Network. Stacja co tydzień o 20:00 będzie emitowała dobre, efekciarskie i emocjonujące filmy. Na pierwszy ogień (już 1 października) idzie seria Mission: Impossible. Dostaniemy wszystkie części – z wyjątkiem drugiej w reżyserii Johna Woo. Nie jest to jednak coś, co może zasmucić fanów Ethana Hunta, bo akurat jest to najsłabiej oceniana część.

fot. materiały prasowe

Interesująco też zapowiadają się niedziele, bo dostaniemy filmy w dwupakach, to znaczy dwie pierwsze części serii takich jak: Rodzina Addamsów, Wredne dziewczyny, W rytmie hip-hopu, Czy leci z nami pilot? oraz Step Up - Taniec zmysłów. Natomiast w poniedziałki o 20:00 będzie czekała na nas spora dawka adrenaliny – Człowiek w ogniu, Czarny deszcz czy Top Gun.

fot. materiały prasowe

Środa to dla Was najgorszy dzień tygodnia? Z pewnością to się zmieni, dzięki komediom na Paramount Network! Od 5 października w każdą środę o godzinie 20:00 będziecie mogli obejrzeć ciekawe produkcje. Na liście jest Dyktator, Zoolander 2, American Pie oraz Człowiek, który gapił się na kozy. A później, o godzinie 22:00, przypomnicie sobie serię Ojciec chrzestny. Seanse zaplanowano na 5, 12 i 19 października.

fot. materiały prasowe

Paramount Network – listopad

Jesienna pogoda najpewniej nie będzie nas rozpieszczać. Czy padający deszcz to nie idealna wymówka, by posiedzieć przed telewizorem? W listopadzie Paramount Network zaprasza na piątki z horrorami. Zaczniemy od 4 listopada! Przygotowano dla nas dobre tytuły: Ciche miejsce, Pełzającą śmierć, Operację Overlord i Smętarz dla zwierzaków.

Natomiast soboty będziemy mogli ochrzcić mianem "widowiskowych sobót", bo wieczory spędzimy z serią Transformers. Co tydzień o 20:00 dostaniemy po dwa filmy z serii (w ujęciu chronologicznym). Na pierwszy ogień idzie więc świetny Bumblebee, a potem pierwsza część, czyli Transformers.

A to przecież nie wszystko! Na wtorki o 20:00 zaplanowano takie filmy jak: Bliźniak, Strzelec, Gorączka oraz Daredevil z Benem Affleckiem. W czwartki o 20:00 – Projekt: Monster, Cloverfield Lane 10, Zapowiedź i Terminator.

Wisienką na torcie są jednak niedziele. To będzie dobry moment, by wygodnie rozłożyć się na kanapie i odpalić kanał Paramount Network, który zagwarantuje Wam świetną zabawę. Czy przekonuje Was podwójna dawka filmów z Tomem Cruisem? Tak wygląda harmonogram:

fot. materiały prasowe

Sami widzicie, że Paramount Network to dobra propozycja na jesień. Oferta kanału to lekarstwo na chandrę i dawka pozytywnej energii, której wszyscy potrzebujemy w tym okresie. Gdy już myślicie, że nic nie poprawi Wam humoru, Paramount Network mówi: "Ja nie dam rady? Potrzymaj mi piwo". Po prostu prześcigają samym siebie w ciekawych propozycjach dla fanów popkultury.