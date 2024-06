TOP 50 filmów Johna Malkovicha według krytyków. Myszy i ludzie wysoko, ale kto otrzymał setkę?

fot. Best Film

John Malkovich zawsze podąża zgodnie z własnym, charakterystycznym rytmem. Dzięki swojemu niskiemu głosowi, najpierw zyskał rozgłos w świecie teatru, a następnie stał się jednym z najbardziej cenionych współczesnych aktorów filmowych. Nie boi się wyzwań - niejednokrotnie podejmował się charyzmatycznych i nietuzinkowych ról w różnorakich gatunkach. Pokazał, co potrafi w kinie akcji (Jennifer 8), zaraz potem odgrywając tragiczną rolę w Myszach i ludziach. Aktor jest również świetnym komikiem, co pokaże również - już 7 czerwca - w filmie Do usług szanownej pani.

Produkcja bazująca na powieści Gillesa Legardinera, serwuje brytyjski humor w iście francuskiej prowincji. Szarmancki Malkovich wciela się w owdowiałego biznesmena, który podejmuje pracę lokaja na dworku, aby zachować wspomnienia po swojej zmarłej żonie. Jednak docierając na miejsce, czeka go mnóstwo niespodzianek. Nic nie przypomina mu Francji, którą reprezentowała jego ukochana. Film w zaskakująco szarmancki sposób przełamuje znane stereotypy dowcipami, które poprawią humor niejednego widza.

Z okazji nadchodzącej premiery, przyjrzyjmy się zróżnicowanej filmografii Johna Malkovicha. Wzięliśmy pod uwagę oceny krytyków dostępne na portalu Rotten Tomatoes, wyróżniając 50 najlepiej ocenionych tytułów. Przypomnijmy, że tzw. tomatometer jest przedstawiany w skali procentowej – im wyżej, tym lepiej. Jeżeli liczba pozytywnych opinii jest niższa niż 60%, film uznawany jest za "zgniły". Natomiast gdy tomatometer przekracza ponad 75% pozytywnych opinii (minimum 40 opinii – w tym 5 od recenzentów z „Top Critics”), tytuł zostaje uznany za „świeży” i otrzymuje Certyfikat Świeżości (Certified Fresh).

Do usług szanownej pani

W TOP 10 nie zabrakło znanych tytułów, takich jak wspomniane Myszy i ludzie oraz film, w którym Malkovich pokazuje... jak być sobą. Już pierwsza dziesiątka przypomina o silnych zdolnościach tego aktora oraz wszechstronności będącej mocną stroną jego kariery. W rankingu znalazł się nawet film, który otrzymał solidną setkę od krytyków!

John Malkovich - ranking filmów według Rotten Tomatoes