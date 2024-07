Robert Downey Jr. zarobi kosmiczną kwotę za Avengers 5 i 6. Miał jeden warunek

Marvel

Robert Downey Jr. powraca do MCU jako nowy główny złoczyńca uniwersum zwany Doktor Doom. Nadal jest to szok dla widzów, którzy w większości zwyczajnie nie rozumieją o co chodzi oraz jak ma to działać. Marvela czeka wyzwanie, aby zainteresować ludzi jeszcze bardziej. Podstawą procesu miał być aktor i dzięki Variety. wiemy, jaka kwota przekonała go do powrotu. Miał też warunek.

Robert Downey Jr. wrogiem Avengers

Jak donosi Variety, Anthony i Joe Russo dostają 80 mln dolarów za reżyserię Avengers: Doomsday oraz Avengers: Secret Wars. Ich umowa mówi też o procencie z box office, ale zostanie on odblokowany, gdy filmy przekroczą odpowiednio 750 mln dolarów i 1 miliard dolarów w box office. Natomiast Robert Downey Jr. według ich źródeł dostaje o wiele większe wynagrodzenie.

Jednakże według źródeł Jeffa Sneidera, aktor dostanie dokładnie 100 mln dolarów wypłaty za rolę w obu filmach. Do tego ma w umowie zapis o określonym procencie z wpływów z box office, więc oznacza to, że może zakończyć tę przygodę z kwotą w okolicach 200 mln dolarów. Variety dodaje, że w ramach kontraktu Marvel zapewnia aktorowi prywatny samolot, osobistą ochronę i asystentów do pracy na planie. Według ich wiedzy do tej pory Robert Downey Jr. pracując z Marvelem zarobił kwotę pomiędzy 500 mln dolarów a 600 mln dolarów. W to nie są wliczone zyski z nadchodzących projektów.

Warunek Roberta Downeya Jr.

Źródła Variety twierdzi, że Robert Downey Jr. podkreślił, że zgodzi się tylko i wyłącznie wtedy, gdy bracia Russo będą reżyserami. To jedyne osoby, z którymi chciał pracować i w innym wypadku odmówiłby Marvelowi. Według Jeffa Sneidera tak też było, bo Marvel od dawna składał propozycję aktorowi, ale wówczas tego warunku spełnić nie mogli, więc odpowiadał im "nie".

Avengers: Doomsday - prace na planie mają ruszyć w drugim kwartale 2025 roku. Avengers: Secret Wars ma być kręcone potem z premierą w 2027 roku.