TEN easter egg z Deadpool & Wolverine mógł sugerować powrót Roberta Downeya Jr. do MCU!

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Źródło: Instagram/Robert Downey Jr.

W kryjówce Cassandry Novy z filmu Deadpool & Wolverine znalazło się wiele smaczków z poprzednich filmów Marvel Studios i 20th Century Fox. Wśród nich był pojazd Red Skulla z filmu Kapitan Ameryka: Pierwsze starcie. Wyglądał jednak nieco inaczej, niż gdy widzieliśmy go ostatnio. Na masce zamiast ozdoby z logiem HYDRY widniał emblemat hełmu Iron Mana. To może sugerować, że w tej linii czasowej, z której pochodzi auto, samochód należał do Tony'ego Starka.

Oczywiście, nie wiadomo, czy Doktor Doom, którego Robert Downey Jr. ma od teraz grać w MCU, będzie złym wariantem Tony'ego Starka, jak obstawiają niektórzy fani. Gdyby tak jednak było, ten detal z filmu Deadpool & Wolverine mógł sugerować widzom, że bohater, podobnie jak Doktor Strange, jest zdolny zarówno do wielkiego dobra, jak i wielkiego zła - ponieważ w jakimś uniwersum przejął rolę Red Skulla.

Oczywiście, to tylko spekulacje, ale film Deadpool & Wolverine jest tak pełen easter eggów i smaczków nie tylko z filmów superbohaterskich, ale i branży rozrywkowej ogółem, że rozkładanie go na czynniki pierwsze przez fanów jest naprawdę dobrą zabawą. Dajcie znać, co wy o tym myślicie.

Wszystkie wersje Deadpoola z Deadpool & Wolverine

W filmie pojawia się tak zwany Korpus Deadpoolów, który stacjonował w Nicości. Składa się z kilkudziesięciu wariantów tego samego bohatera, a na szczycie rozkazy wydaje Lady Deadpool. Spora liczba zachęca do poza seansowego odkrywania, kto tak naprawdę występuje na ekranie. Nie każdy z tych Deadpooli był grany przez Ryana Reynoldsa! W poniższym zestawieniu odkryjecie więc tożsamość najbardziej charakterystycznych Pyskatych Najemników, a także poznacie kilka gwiazd, które podłożyły głos pod te bardziej osobliwe warianty Deadpooli.