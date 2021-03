Liga Sprawiedliwości 2017 - najgorsze błędy Jossa Whedona. Za co znienawidziliśmy film?

Źródło: Warner Bros./screenrant.com

Można rzecz, że to nie Steppenwolf był głównym antagonistą kinowej wersji widowiska Liga Sprawiedliwości, a to miano spokojnie może nosić Joss Whedon. Reżyser odpowiadał za owiane już złą sławą dokrętki do widowiska i przeróbkę materiału Zacka Snydera. Nadał opowieści bardziej humorystyczny charakter, odchodząc w pewnym stopniu od mrocznego klimatu, który chciał zaproponować Snyder.

Działalność Whedona nie spotkała się jednak z przychylnością widzów i krytyków, a dodatkowo okazało się, że reżyser wprowadził na planie dokrętek toksyczną atmosferę, między innymi pogardliwe traktując materiał nakręcony przez Snydera.

Przygotowaliśmy dla Was galerię, która przedstawia najważniejsze błędy popełnione przez Whedona, które sprawiły, że kinowa wersja Ligi Sprawiedliwości, nie była tym, czego pragnęli fani.

Liga Sprawiedliwości - błędy w wersji Jossa Whedona: