Mafia II: Definitive Edition. Tak prezentuje się remaster gry [GALERIA]

Mafia II zadebiutowała w 2010 roku i zebrała całkiem niezłe oceny, przede wszystkim z uwagi na interesującą historię. Nie da się jednak ukryć, że tytuł ten średnio zniósł próbę czasu i dziś nieco trąci myszką – zarówno pod względem mechaniki rozgrywki, która odbiega od współczesnych gier z otwartymi światami, jak i oprawy graficznej. Na rynek trafił jednak remaster z podtytułem Definitive Edition, który oferuje pewne poprawki warstwy wizualnej, a przy tym też pełen zestaw dodatków: znajdziecie tutaj rozszerzenia Betrayal of Jimmy, Jimmy’s Vendetta i Joe’s Adventures, a każde zapewnia około 4-6 dodatkowych godzin rozgrywki. Nie ma tu jednak jakiejkolwiek nowej zawartości.

Poważnie rozczarują się jednak ci gracze, którzy od Mafia II: Definitive Edition oczekiwać będą jakiegoś przełomu, prawdziwej rewolucji. To nie kompletny remake, na miarę tego, którego ma doczekać się pierwsza odsłona cyklu. Na pierwszy rzut oka grafika wygląda tutaj dokładnie tak samo, jak 10 lat temu, ba - nawet menu jest niemal identyczne. Różnice stają się jednak bardziej widoczne w momencie, gdy zatrzymamy się na dłużej i przyjrzymy się teksturom z bliska, szczególnie przy zestawieniu ich z oryginałem. Wtedy zauważymy, że wszystkie obiekty są tutaj ostrzejsze, bardziej szczegółowe. Zmieniła się także również paleta barw – kolorystyka sprawia wrażenie bardziej naturalnej, pozbawionej delikatnego, żółtego filtru z oryginału.

W dalszym ciągu najlepsze wrażenie robi miasto. Wirtualny Nowy Jork, mimo upływu lat, wygląda naprawdę przyzwoicie – szczególnie w zimowej scenerii. Warunki atmosferyczne sprytnie, ale też i skutecznie maskują pewne niedoskonałości. Wiek gry najbardziej widać jednak po modelach postaci. Te są mocno przestarzałe i rzuca się to w oczy zarówno podczas rozgrywki, jak i w trakcie fabularnych scenek przerywnikowych, gdzie jest okazja przyjrzeć się im z bliska. Doskonale obrazuje to też, z jak wielkim przeskokiem technologicznym mieliśmy do czynienia na przestrzeni ostatnich lat.

Mafia II: Definitive Edition - screeny z gry

W poniższej galerii możecie zobaczyć screeny z Mafia II: Definitive Edition, a konkretnie z pierwszych rozdziałów - prologu w czasach II wojny światowej i później, już w Nowym Jorku. Znajdziecie tutaj zarówno materiały bezpośrednio z rozgrywki, jak i z cutscenek.

Mimo tego, że lifting jest tu naprawdę delikatny, to rozmiar gry znacznie się zwiększył, co wynika prawdopodobnie z wyższej rozdzielczości tekstur. Różnica jest naprawdę ogromna, bo oryginał (bez dodatków) wymaga 5 GB wolnego miejsca na dysku mojego peceta. W przypadku Definitive Edition konieczne było przygotowanie... aż 50 GB przestrzeni dyskowej.

Mafia II: Definitive Edition to dobra okazja do nadrobienia zaległości, bo gra oferuje świetną historię i klimat – te dwa elementy nie straciły nic przez ostatnich 10 lat. Niewielkie poprawki w grafice oraz brak jakiejkolwiek nowej zawartości sprawiają jednak, że trudno polecić ten tytuł osobom, które posiadają go w wersji "klasycznej", bo nic nie zachęca specjalnie do powrotu po latach.