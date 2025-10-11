Marvel odkrył karty na 2026 rok. Daredevil: Born Again, X-Men'97, Visionquest i wiele innych [NYCC 2025]

foto. naEKRANIE.pl

Marvel Television w tym roku naprawdę mocno przygotowało się do New York Comic Con, przywożąc ze sobą mnóstwo atrakcji dla fanów.

Na początek zaprezentowano zwiastun 2. sezonu Spider-Man: przyjazny pająk z sąsiedztwa w którym pojawi się Daredevil. Głosu użyczy mu Charlie Cox, czyli odtwórca tej roli we wszystkich dotychczasowych produkcjach MCU.

W materiale można było dostrzec również Doctora Octopusa, Skorpiona, Normana Osborna, jego syna Harry’ego, a także Nico Minoru i Tombstone’a. Zwiastun wprowadził też Gwen Stacy oraz zapowiedział pojawienie się symbiota – wraz z nim nadejście Venoma w wersji znanej z komiksów, czyli innej niż ta z poprzedniego sezonu.

Zaprezentowano również zapowiedź 2. sezonu X-Men '97, a twórcy potwierdzili rozpoczęcie prac nad sezonem 3. Nowa historia ma rozgrywać się w trzech różnych rzeczywistościach – przeszłości, teraźniejszości i przyszłości – pomiędzy którymi X-Meni zostali rozrzuceni w finale poprzedniej serii. Wszystkie te linie czasowe łączyć będzie postać Apocalypse’a, pokazana w trzech odmiennych formach. W jednym z fragmentów pojawiła się nawet grupa X-Factor. Premiera serialu została zapowiedziana na lato 2026 roku.

Po części poświęconej animacjom przyszedł czas na seriale aktorskie.

Na scenie pojawił się ponownie Charlie Cox ze świeżym zwiastunem 2. sezonu Daredevil: Odrodzenie, w którym do MCU powraca Jessica Jones. Chwilę później dołączyła do niego Krysten Ritter, wzbudzając ogromny entuzjazm publiczności. Aktorka przyznała, że jej postać pomoże Mattowi wyjść z pewnej traumy – oczywiście w typowy dla niej, bezkompromisowy sposób.

Matt próbuje prowadzić spokojne, normalne życie u boku Karen Page, ale coś mu na to nie pozwala. W zwiastunie widzimy, jak Wilson Fisk coraz mocniej umacnia swoją pozycję jako burmistrz Nowego Jorku i zacieśnia relacje ze swoim synem. W jednej ze scen pojawia się Foggy Nelson, a także Bullseye, który – jak sugeruje materiał – może odegrać znaczącą rolę w nowej historii.

To jednak nie wszystko. Zaprezentowano również zwiastun 8-odcinkowego serialu Wonder Man. Na scenie pojawili się Yahya Abdul-Mateen II oraz Ben Kingsley, zapowiadając, że będzie to produkcja utrzymana w znacznie bardziej komediowym tonie.

W zaprezentowanym fragmencie widzimy, jak grany przez Yahyę bohater stara się o rolę Wonder Mana w filmie kinowym. Bierze udział w castingach i próbuje przekonać reżysera, że jest idealnym kandydatem do tej roli. W tej drodze wspiera go Trevor Slattery, niegdyś znany światu jako terrorysta o pseudonimie Mandaryn. Obaj bohaterowie chcą zagrać w filmie i łączą siły, by pokonać inne duety podczas finałowego castingu w domu reżysera – przynajmniej na to wskazuje zwiastun.

Panel zakończyła prezentacja serialu Vision Quest, którą poprowadził sam Paul Bettany. Po wydarzeniach z WandaVision tytułowy bohater próbuje się pozbierać i odnaleźć sens swojego istnienia. W jego wirtualnym świecie pomagają mu różne wytwory sztucznej inteligencji – w tym J.A.R.V.I.S.. Na ekranie pojawiają się też inne znane postaci, jak E.D.I.T.H. ze Spider-Man: Daleko od domu, tym razem w ludzkiej formie. Zobaczymy również F.R.I.D.A.Y., również przedstawioną jako człowieka.

W produkcji do roli Ultrona powraca James Spader, który – jak sugeruje zwiastun – stanie się swoistym przewodnikiem Visiona w jego podróży przez wewnętrzny chaos.

Jak na jedno spotkanie – naprawdę imponujący zestaw nowości od Marvel Television.