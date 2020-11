Michał Żurawski opowiada nam o serialu Król [VIDEO WYWIAD]

foto. Canal+

Michal Zurawski w serialu Król wciela się w postać Szapiro, warszawskiego gangstera z 1937 roku. Aktor opowiada Dawidowi Muszyńskiemu o przygotowaniach do tej roli. Jak się okazuje, rozpoczęły się one dużo wcześniej, nim Canal+ ogłosił, że będzie ekranizować książkę autorstwa Szczepana Twardocha. Dzięki czemu sceny bokserskie wyglądają zaskakująco dobrze jak na rodzimą produkcję. Do tego Żurawski opowiedział trochę o pracy nad 2. sezonem serialu Kruk. Szepty słychać po zmroku.

Zachęcamy do obejrzenia naszego wywiadu:

Historia serialu rozgrywa się w Warszawie w 1937 roku. Nad Europą wisi widmo faszyzmu. Miastem trzęsie żydowski gang pod wodzą polskiego socjalisty, Kuma Kaplicy. Prym wiedzie w nim bokser, Jakub Szapiro – obiekt uwielbienia warszawskich kobiet oraz źródło zazdrości i powód strachu wielu mężczyzn. Jakub skrycie marzy o tym, żeby kiedyś zastąpić Kuma i zostać królem Warszawy. Pewnego dnia przejmuje opiekę nad młodym chłopakiem, Moszem Bernsztajnem, w którym widzi swojego następcę. Tymczasem spisek na szczytach władzy może zmienić oblicze Warszawy i całego kraju, wpływając na gangsterskie imperium Kuma, a także na przyszłość samego Szapiry. Uwikłany w skomplikowane relacje z trzema kobietami Jakub stanie wkrótce do decydującej walki o władzę na ulicach miasta.