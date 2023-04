Mroczne wątki z bajek i kreskówek. Śmierć Mufasy to wierzchołek góry lodowej

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Fot. Materiały prasowe

Są takie sceny w bajkach i kreskówkach dla dzieci, które przerażają lub smucą nawet dorosłych widzów. Wiele osób do dziś wspomina tragiczną śmierć Mufasy w Królu Lwie, a nawet najsilniejsi z nas mieli problem, by nie zapłakać w pierwszych minutach Odlotu. To jednak tylko wierzchołek góry lodowej. Poniżej znajdziecie opisy kilku naprawdę mrocznych wątków: na przykład podróż w czasie, w trakcie której okazuje się, że bohater zabił swoich rodziców, czy próba samobójcza kultowej pary animowanych zwierzaków na torach kolejowych.

Mroczne wątki z bajek i kreskówek

Przyjrzeliśmy się mrocznym wątkom z bajek i kreskówek, które są w dużej mierze skierowane do dzieci. Wobec tego w naszym rankingu nie ma takich seriali jak Simpsonowie czy Miasteczko South Park, są za to Atomówki, Fineasz i Ferb czy SpongeBob Kanciastoporty, Choć niektóre tytuły na liście, takie jak Avatar: Legenda Aanga, Pora na przygodę! i Batman: The Animated Series, są oglądane zarówno przez starszych, jak i młodszych widzów, to postanowiliśmy je uwzględnić, ponieważ nie zostały stworzone z myślą tylko o dorosłych.