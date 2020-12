naEKRANIE poleca prezenty na święta: gry

2K, Square Enix, WBIE

Gry to popularne hobby dla osób w praktycznie każdym wieku. Każdego miesiąca na rynek trafia wiele zróżnicowanych produkcji, wśród których niemal każdy może znaleźć coś dla siebie.

Postanowiliśmy przyjrzeć się kilku tytułom, które świetnie sprawdzą się jako prezent na Boże Narodzenie dla różnych typów graczy: zarówno takich, którzy są na bieżąco z wszelkimi nowinkami i z wypiekami na twarzy wyczekiwali na premierę konsol nowej generacji, czyli PlayStation 5 i Xbox Series X/S, jak i tych, którzy w ciągu tygodnia poświęcają na to hobby zaledwie kilka godzin.

Marvel’s Avengers

Przygody superbohaterów Marvela cieszą się ogromną i niesłabnącą popularnością, a najlepszym na to dowodem są nasi czytelnicy, którzy chętnie śledzą wiadomości na temat MCU oraz komiksów. Marvel's Avengers pozwala zaś na pokierowanie najbardziej znanymi herosami, takimi jak Iron Man, Hulk, Thor czy Czarna Wdowa. Chociaż tryb sieciowy dość szybko stracił na popularności, to kampania dla jednego gracza jest tu naprawdę solidna. Twórcy zadbali o wiele spektakularnych scen, a rozgrywka mocno zmienia się w zależności od tego, którym z członków Mścicieli jesteśmy w danym momencie. Trudno wyobrazić sobie lepszy podarunek dla osoby, która jest jednocześnie miłośnikiem gier akcji oraz Marvela.

Mafia: Edycja Ostateczna

Wydana w 2002 roku Mafia: The City of Lost Heaven to dla wielu Polaków dzieło absolutnie kultowe. 18 lat temu zachwycało historią, klimatem oraz realizmem. Teraz, po latach, doczekaliśmy się gruntownego remake’u zatytułowanego Mafia: Edycja Ostateczna, dzięki któremu gangsterską przygodę Thomasa Angelo można przeżyć ponownie, tym razem w znacznie bardziej uwspółcześnionym wydaniu. To doskonała propozycja dla fanów pierwowzoru, a także świetny sposób na to, by historię poznały osoby, które nigdy wcześniej nie miały z nim do czynienia.

Mortal Kombat 11 Ultimate

Pora na coś zdecydowanie dla osób pełnoletnich. Mortal Kombat 11 Ultimate to rozszerzone wydanie bijatyki z 2019 roku. Dzieło NetherRealm Studios już momencie premiery podstawowej zawartości oferowało naprawdę sporo do roboty, a teraz jest tego jeszcze więcej. Gracze mają tu dostęp do rozbudowanej kampanii fabularnej, rozszerzenia Następstwa, szeregu trybów zabawy dla jednej i wielu osób, a także sporego grona grywalnych wojowników. Co więcej, tym razem nie ogranicza się ono do znanych od lat postaci, takich jak Liu Kang, Scorpion czy Sub-Zero i przygotowano też coś z myślą o kinomanach. Co powiecie na zagranie jako Rambo, Terminator czy Robocop?

Animal Crossing: New Horizons

Granie to dla wielu ucieczka od problemów i chwila relaksu, a trudno znaleźć produkcję bardziej relaksującą niż tegoroczne Animal Crossing: New Horizons. W tej grze przejmujemy kontrolę nad niewielką wyspą i staramy się uczynić z niej najlepsze miejsce do życia. Nie ma tu jednak żadnych poważnych niebezpieczeństw czy limitów czasowych i tylko od nas zależy, czym zajmiemy się w danym momencie. Dodajmy do tego sympatycznych bohaterów, barwną grafikę i możliwość zabawy z przyjaciółmi, a otrzymamy przepis na sukces. Dosłownie, bo ten dostępny na Nintendo Switch tytuł błyskawicznie podbił serca graczy i stał się jedną z najlepiej sprzedających się gier 2020 roku.

World of Warcraft: Shadowlands

Dla miłośnika gier MMORPG oraz uniwersum Warcrafta trudniej znaleźć prezent lepszy niż World of Warcraft: Shadowlands. To najnowsze rozszerzenie do popularnej produkcji, które zabiera bohaterów Azeroth w podróż w zaświaty. Zespół Blizzard Entertainment przygotował wiele atrakcji w postaci nowych krain, lochów i wyzwań do ukończenia, a przy tym wprowadził także szereg mechanik, które całkowicie odmieniają rozgrywkę. Jednym z najciekawszych dodatków są specjalne frakcje, do których może przystąpić nasz heros, zyskując tym samym wyjątkowe umiejętności i przedmioty.

Assassin's Creed: Valhalla

Słynny cykl o zmaganiach asasynów i templariuszy przeszedł naprawdę długą drogę, na przestrzeni lat ewoluował z przygodowych gier akcji w rozbudowane produkcje z elementami RPG i ogromnymi, otwartymi światami. Nie inaczej jest w przypadku tegorocznego Assassin's Creed: Valhalla, które tym razem zabiera graczy do epoki wikingów. Ubisoft po raz kolejny przygotował produkcję na naprawdę wiele godzin, w której na każdym kroku natrafimy na jakieś atrakcje - zadania do wykonania, przedmioty do odnalezienia i tajemnice do rozwikłania. Na uwagę zasługuje też świetna grafika, zwłaszcza na mocnych pecetach i konsolach nowej generacji.

Sackboy: A Big Adventure

Little Big Planet to popularna seria, o której głośno zrobiło się przede wszystkim z uwagi na rozbudowany kreator, pozwalający na tworzenie własnych poziomów i światów. Dlatego też zapowiedź pozbawionego tych elementów spin-off zatytułowanego Sackboy: A Big Adventure dla wielu była sporym zaskoczeniem i powodem do obaw. Okazały się one jednak całkowicie niepotrzebne, a studio Sumo Digital dostarczyło na rynek fantastyczną, barwną i przeuroczą platformówkę 3D, która sprawdzi się jako rozrywka zarówno dla młodszych, jak i tych nieco starszych graczy. Tryb kooperacji to zaś doskonała okazja dla wspólnych, rodzinnych zmagań przed ekranem telewizora.

Cyberpunk 2077

Nowe dzieło autorstwa polskiego studia CD Projekt RED to bez wątpienia najbardziej wyczekiwana gra ostatnich lat. Gracze musieli wykazać się sporą cierpliwością, bo jej premierę przekładano już trzykrotnie, ale wszystko wskazuje na to, że tym razem się uda i Cyberpunk 2077 pojawi się na sklepowych półkach 10 grudnia - w sam raz na zbliżające się święta Bożego Narodzenia! Wszystkich fanów rozbudowanych gier RPG i klimatów mrocznego science-fiction z pewnością zachwyci widok pudełka z tą produkcją pod choinką.

Tony Hawk's Pro Skater 1+2 Remastered

Jeśli na święta chcecie obdarować kogoś, kto z nostalgią wspomina dawne czasy, to świetną propozycją wydaje się Tony Hawk's Pro Skater 1+2 Remastered. To gruntowny remake dwóch pierwszych odsłon słynnej serii o jeździe na deskorolce. Deweloperzy z amerykańskiego studia Vicarious Visions zadbali o świetne i wierne przeniesienie tych dwóch klasycznych produkcji na współczesne urządzenia do gier. Efektem jest gra, która bawi tak, jak lata temu, a przy tym wygląda naprawdę nieźle.

Immortals: Fenyx Rising

Duży otwarty świat, sporo logicznych zagadek, barwna oprawa i mnóstwo humoru - tak w skrócie można podsumować Immortals: Fenyx Rising, czyli najnowszą produkcję Ubisoftu. Tytułowy Fenyx to jedyna osoba, która może uchronić greckich bogów i mieszkańców wirtualnego świata przed zagładą z rąk straszliwego i potężnego Tyfona. Gra, pomimo mniejszej skali niż np. seria Assassin's Creed, jest naprawdę solidna, a luźna atmosfera i kolorowa grafika sprawiają, że doskonale nada się ona także dla tych nieco młodszych odbiorców.