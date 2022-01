Najciekawsze filmy sci-fi i fantasy 2022 roku

fot. Materiały Prasowe

Fantasy i science fiction to wyjątkowa odskocznia od rzeczywistości. Czy to opowieści o bliskiej i dalekiej przyszłości, kosmiczne epopeje, czy alternatywne wizje świata pełne magii i smoków. Nie ma wątpliwości że te dzieła pobudzają naszą fantazję jak żadne inne. Jakie tytuły z tych gatunków szykuje nam 2022 rok?

Filmy sci-fi i fantasy 2022 roku

Księżyc jest tak blisko nas, a co by się stało gdyby nagle zamierzał spaść? Na to pytanie odpowie film Moonfall, w którym była astronautka, grana przez Halle Berry, zbiera grupę naukowych wyrzutków by udać się na straceńczą i wydawałoby się niemożliwą misję ratowania Ziemi.

Obsada: Halle Berry, Patrick Wilson, John Bradley, Michael Peña, Donald Sutherland, Charlie Plummer

Premiera na świecie: 4 lutego

Bardzo niewiele wiadomo póki co o tym tajemniczym projekcie, poza odtwórcami głównych ról i wstępnym zarysem fabuły. Znów ruszamy w kosmos, by obserwować zmagania kosmonauty, w tej roli Adam Driver, który rozbija się na tajemniczej i wcale nie takiej pustej planecie.

Obsada: Adam Driver, Ariana Greenblatt, Chloe Coleman

Premiera na świecie: 29 kwietnia

Choć od premiery dzieli nas jedynie nieco ponad 6 miesięcy, wciąż wiemy bardzo mało o fabule nowej odsłony. Jedno jest pewne, nie zabraknie w niej ani Chrisa Pratta, ani dinozaurów, dla których, po wydarzeniach z poprzedniej części, cały świat stał się jednym wielkim parkiem...

Obsada: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Daniella Pineda, Jeff Goldblum, Sam Neill

Premiera na świecie: 10 czerwca

Zanim zainspirował zabawkę z uniwersum Toy Story, Buzz Astral był "prawdziwym" astronautą w tamtym świecie. W nowym filmie studia Pixar poznamy jego historię i drogę jaką przebył od pilota testowego do kosmicznego strażnika.

Obsada: Chris Evans

Premiera na świecie: 17 czerwca

Gwiazdorska obsada i niesamowite efekty specjalne powracają po latach. Wraz z nimi do Pandory ponownie zbliża się zagrożenie ze strony chciwych korporacji, któremu czoła znów muszą stawić czoła Neytiri, Jake Sully i ich plemię. Czy uda im się ocalić swoją rodzinę i dom?

Obsada: Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Kate Winslet, Michelle Yeoh, Stephen Lang

Premiera na świecie: 16 grudnia