Najciekawsze polskie seriale 2021 roku

fot. Robert Pałka

Wiemy, że pandemia koronawirusa sparaliżowała świat seriali. Prace na planach wszystkich produkcji zostały zawieszone w marcu 2020 roku. Ostatecznie wiele z nich udało się dokończyć, ale dopiero w 2021 roku przekonamy się, jaki wpływ pandemia będzie miała na telewizję pod względem oferty oraz jakości realizowanych seriali.

Niemniej nie zabraknie premier wielu polskich seriali, które powinniśmy zobaczyć w 2021 roku. Przygotowaliśmy dla Was listę zapowiedzianych tytułów. Nie zabraknie tutaj projektów zapowiedzianych przez Netflixa, Playera lub Polsat.

Polskie seriale 2021 roku

Za sterami 2. sezonu powrócą twórcy pierwszej odsłony, Jakub Korolczuk (scenariusz) i Maciej Pieprzyca (reżyseria). Szczegóły fabuły są trzymane w tajemnicy. W głównej roli powraca Michał Żurawski. W obsadzie są także Katarzyna Wajda, Leszek Lichota, Magdalena Koleśnik, Tomasz Włosok, Danuta Kierklo, Dominika Kluźniak i Zbigniew Stryj.

Premiera serialu na Canal+.

Serial będzie nową produkcją komediową stacji Polsat. Bohaterami są czterej ojcowie: prawnik Aleks (Marcin Rogacewicz), wybuchowy właściciel pizzerii Władek (Bartek Kasprzykowski), wiecznie zapracowany Czarek (Kacper Kuszewski) i nieśmiały romantyk Tomasz (Philippe Tlokinski). W ich życiu są oczywiście też kobiety. W role kochanek, żon i potencjalnych partnerek wcielą się: Olga Szomańska, Barbara Wypych, Monika Pikuła, Katarzyna Ucherska oraz Anna Karczmarczyk.

Premiera serialu na Polsacie.

Będzie to tajemnicza historia z gatunku SF, która skupi się na losach nastoletniej Juli. Dziewczyna w następstwie tragicznego wypadku trafia do ośrodka leczenia amnezji. W ośrodku nawiązuje relacje z innymi pacjentami o podobnych doświadczeniach i urazach. Poznaje również tajemniczego Adama. Chłopak staje się tam jej przewodnikiem. Kiedy pojawiają się dziwne sny, które wydają się aż nazbyt realne, Julka zaczyna kwestionować rzeczywistość i stara się uciec z ośrodka, jednocześnie dążąc do odkrycia prawdy - ten świat nie jest tym, czym się wydaje.

Premiera serialu na Netfliksie.

Serial Kajko i Kokosz, realizowany w firmie EGoFILM, będzie pierwszą animacją, jaka powstaje w Polsce dla Netflixa. Studio podpisało w tej sprawie umowę z Fundacją Kreska im. Janusza Christy, która ma na celu propagować twórczość artysty. W 2018 roku informowaliśmy, że trwają prace koncepcyjne nad projektem, a studio planowało złożyć wniosek o dotację do PISF. Budżet 1. sezonu serialu miał wynosić 5 mln złotych. Produkcja została zrealizowana za pomocą animacji 2D, aby zachować charakterystyczny styl autora.

Premiera serialu na Netfliksie.

Piękni i bezrobotni to autorski pomysł twórcy Ucha Prezesa, który tym razem będzie bawić na antenie Polsatu. Bohaterami są przyrodni bracia, których wspólny kredyt łączy mocniej niż więzy rodzinne.

Premiera serialu na Polsacie.

Odwilż to powstający obecnie serial HBO Europe, w którym główną rolę zagra Katarzyna Wajda. Reżyserią projektu zajmuje się Xawery Żuławski według scenariusza Marty Szymanek. Będzie to zatem kolejna oryginalna produkcja stacji, której producentami są Bogumił Lipski oraz Izabela Łopuch. Zdjęcia potrwają do maja 2020 roku.

Premiera serialu na HBO.

Bohaterami serialu są dwie pary. Odrobinę spanikowani i zagubieni Ada (Katarzyna Kołeczek) i Szymon (Szymon Myslakowski), którzy powitali właśnie na świecie pierwsze dziecko. Drugim rodzicielskim teamem są ich sąsiedzi - zaprawieni w bojach Ewa (Laura Breszka) i Szymon (Szymon Roszak) – niedawno urodziła się im druga córka. Całą czwórkę połączy niepowtarzalne i jedyne w swoim rodzaju doświadczenie, jakim jest posiadanie potomstwa.

Premiera serialu na Player.pl.

Fabuła serialu rozgrywa się pod koniec lat 90., a pierwszy sezon był osadzony w latach 80. O historii wiemy niewiele. W ramach międzyregionalnej wymiany do miasta na południu Polski zostaje oddelegowana stołeczna policjantka. Bardzo szybko okazuje się, że to z pozoru spokojne miejsce skrywa wiele tajemnic.

Premiera serialu na Netfliksie.

Bohaterką serialu będzie 40-letnia Julia (Magdalena Różczka), która po ukończeniu studiów prawniczych w Warszawie wraca do rodzinnej miejscowości. Tam związała się z lekarzem, Andrzejem Żurawskim (Cezary Pazura). Poświęciła się rodzinie, odkładając na bok swoje ambicje i stworzyła dom, o jakim zawsze marzyła. Jako żona i matka dwóch córek żyje w cieniu męża, aż do czasu, gdy odkrywa tajemnicę, która zburzy jej cały dotychczasowy świat.

Premiera serialu na TVN.

Kowalscy kontra Kowalscy, to opowieść o dwóch rodzinach, które teoretycznie łączy to samo popularne w Polsce nazwisko, a różni właściwie wszystko. Żyją w dwóch zupełnie innych światach, dzieli ich wykształcenie, status społeczny i finansowy, priorytety i styl życia. Jednak jedna wiadomość sprawi, że staną się sobie bliżsi, niż można to sobie wyobrazić. Pewna wizyta w szpitalu rozpocznie lawinę zaskakujących i przezabawnych zdarzeń w życiu obu rodzin. Serial w prześmieszny sposób podejmie temat, czy z rodziną rzeczywiście najlepiej wychodzi się na zdjęciach oraz na ile pieniądze są gwarantem szczęścia.

Premiera serialu na Polsacie.